Una de las grandes firmas hoteleras de Castellón se expande: abrirá su primer establecimiento en Alicante

Dispone de hoteles en diferentes puntos de España, pero le faltaba completar su presencia en las tres capitales de la Comunitat Valenciana. Una carencia que se resolverá en el futuro, con el estreno de un establecimiento en el centro de la ciudad de Alicante.

La división hotelera del grupo castellonense Nealis ha confirmado que tendrá un alojamiento de cuatro estrellas, en la céntrica plaza de la Montañeta. "Una ubicación estratégica muy próxima a la mítica plaza de Luceros y a menos de diez minutos de la estación de tren que conecta la ciudad con el resto de la península", mencionan desde el grupo.

Nuevo hotel en el centro de Alicante

El proyecto de interiorismo estará firmado por el prestigioso estudio Janfri & Rancha, reconocido por su capacidad para crear espacios singulares y por proyectos de referencia internacional como el hotel Six Senses de Ibiza.

Iker Llano, director general de Intelier Hotels & Suites, menciona que la llegada a Alicante "supone un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en destinos urbanos con alto potencial. Con este nuevo hotel completamos nuestra presencia en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, un territorio prioritario para el grupo por su dinamismo económico, turístico y cultural", añade.

Identidad mediterránea y oferta diferenciada

En este sentido, Llano destaca que "el proyecto ha sido concebido para integrarse plenamente en el entorno urbano y ofrecer una experiencia cuidada, contemporánea y con identidad mediterránea. Nuestro objetivo es que el hotel se convierta en un referente en el centro de Alicante, tanto para el viajero de ocio como para el cliente de negocios", concluye.

Uno de los alicientes será una cafetería en la planta baja en la que se ofrecerán desayunos típicos de la gastronomía alicantina durante las mañanas, y que el resto del día funcionará como bar de aperitivos y bebidas. En la azotea se instalará una terraza con vistas al casco antiguo de la ciudad y una piscina.

Más aperturas en València y Benicàssim

La confirmación de este nuevo proyecto llega cuando se ultima la apertura del nuevo hotel Intelier Malvarrosa Plaza, que se producirá este mismo verano. La capital del Turia contará con un nuevo hotel de 170 habitaciones "que aspira a convertirse en un referente del distrito marítimo por la calidad de su propuesta y su cuidada concepción". El objetivo es convertirse en referente en la zona marítima de València.

Además, a finales de este año está prevista la apertura del nuevo Core Suites Azor, en Benicàssim. El nuevo edificio, que se está construyendo en el mismo lugar que ocupó durante más de seis décadas el antiguo Intelier Azor, contará con más de un centenar de suites y ofrecerá a los visitantes de Benicàssim una alternativa totalmente diferente al resto de establecimientos de la zona.

Desestacionalización turística

Con esta propuesta, Intelier quiere contribuir a la desestacionalización turística del destino, reforzando el posicionamiento de Benicàssim como un lugar para disfrutar durante todo el año, en combinación con su agenda cultural, deportiva y de ocio.