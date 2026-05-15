El Hospital de La Plana alcanza las 300 cirugías bariátricas y refuerza su apuesta por técnicas avanzadas contra la obesidad

El Hospital Universitario de La Plana de Vila-real ha alcanzado las 300 intervenciones de cirugía bariátrica, lo que consolida su capacidad asistencial y su apuesta por técnicas quirúrgicas avanzadas en el tratamiento de la obesidad.

Del total de intervenciones realizadas desde la puesta en marcha de este programa en 2017, el centro aplica diferentes técnicas como el bypass gástrico, la gastrectomía vertical y la técnica SADI-S, una de las opciones más innovadoras en este ámbito. Precisamente, el hospital ha alcanzado recientemente un nuevo hito con la realización de la intervención número 50 mediante esta técnica.

Cirugía bariátrica técnica SADI-S número 50 / SAN.GVA

El paciente intervenido, de 26 años, presentaba un índice de masa corporal de 46, lo que confirma la indicación de este procedimiento en casos de obesidad severa y refuerza su eficacia en pacientes con grados elevados de obesidad.

Seguridad y menor estancia hospitalaria

La técnica SADI-S (Single Anastomosis Duodeno-Ileal Bypass) se posiciona como una opción avanzada dentro de la cirugía bariátrica por su eficacia y por sus beneficios en el proceso asistencial. Entre sus ventajas destacan la reducción del tiempo de estancia hospitalaria, un seguimiento postoperatorio más sencillo y una mejora sostenida del índice de masa corporal, que suele situarse entre 26 y 28 tras la intervención.

Desde la unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Universitario de La Plana señalan que el alcance de estas cifras refleja la consolidación de un programa seguro, eficaz y en constante evolución, que permite ofrecer las técnicas más avanzadas con garantías de calidad.

de izquierda a derecha: José Mª Guallart, Isabel Grifo e Ignacio Cisneros / SAN.GVA

Centro de referencia en formación

Además de su actividad asistencial, el hospital se ha consolidado como un centro de referencia en formación. Desde 2022, ha organizado cinco programas formativos dirigidos a cirujanos de distintos hospitales de la Comunitat Valenciana y de Mallorca, y ha favorecido la difusión y correcta implementación de estas técnicas quirúrgicas avanzadas.

El programa de cirugía bariátrica del centro se apoya en un enfoque multidisciplinar, con la participación de profesionales de cirugía, endocrinología, nutrición y enfermería especializada, lo que permite un abordaje integral del paciente antes y después de la intervención.

Con estos resultados, el Hospital Universitario de La Plana reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia clínica y la mejora continua en el tratamiento de la obesidad, una patología de creciente prevalencia y con un alto impacto en la salud pública.