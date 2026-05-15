¿Dónde prevé Aemet un 100% de lluvia en Castellón el domingo de comuniones?
¿Tendrán que cancelarse las celebraciones al aire libre?
El domingo 17 de mayo se presenta como una jornada de gran incertidumbre meteorológica en toda la provincia de Castellón. En un día marcado por las comuniones y las celebraciones familiares, el tiempo dará un pequeño y corto respiro durante las primeras horas del día en algunas zonas de la provincia, pero se complicará de forma generalizada a partir del mediodía, afectando notablemente el curso de estos festejos.
Mañana de 06:00h a 12:00h
Para quienes tengan las ceremonias religiosas durante la mañana, las noticias son favorables en el litoral y una pequeña parte del sur. En Castelló de la Plana y Benicàssim, la probabilidad de lluvia es de apenas un 10%, en Burriana un 15% y en Peñíscola y Vinaroz un 25%. En Segorbe se sitúa en el 25%, pero en Bejís, Barracas y Montanejos se sitúa entre 70% y 85%.
Sin embargo, el interior norte ya empezará a notar la inestabilidad desde temprano. En la comarca de els Ports, localidades como Morella, Cinctorres y Castellfort ya presentan un 80% y 85% de probabilidad de lluvia antes de mediodía, igual que localidades como Vilafranca o Vistabella, con un 85%, avisando de lo que llegará al resto de la provincia horas después.
Tarde de 12:00h a 18:00h
La situación empeora drásticamente a partir de las 12:00h, coincidiendo con el horario de los banquetes y celebraciones al aire libre. La probabilidad de lluvia se dispara en toda la geografía castellonense, en el interior desde el sur hasta el norte se prevé una probabilidad del 100%, en comarcas como els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalaten, el Alto Mijares y el Alto Palancia, la lluvia es prácticamente segura.
Localidades como Morella, Vilafranca del Cid, l'Alcora y Segorbe alcanzan el 100% de riesgo, entre otros muchos pueblos.
En municipios del litoral como Burriana, Benicàssim, Vinaròs o Peñíscola, el riesgo sube hasta el 80% y 85%, pasando de una mañana tranquila a una tarde con un 100% de probabilidad de precipitaciones.
Ante este pronóstico, se recomienda a las familias con eventos programados contar con alternativas en espacios cubiertos, especialmente para la franja de la tarde.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
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