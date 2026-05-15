Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación ilegalBebé pedanía CastellónInfluencer restaurante CastellóLos mejores planesPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma para hoy de fiestas de Almassora
instagramlinkedin

Mercado estratégico

El puerto de Castellón refuerza su presencia en el norte de África tras el récord de tráfico de mercancías con Marruecos

La Autoridad Portuaria participa por primera vez en la feria internacional LogisMed Casablanca

Delegación de la Autoridad Portuaria de Castellón en la feria.

Delegación de la Autoridad Portuaria de Castellón en la feria. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

La Autoridad Portuaria de Castellón participa por primera vez en la feria internacional LogisMed Casablanca, el certamen de referencia para el transporte y la logística en el área mediterránea. Su presencia responde al creciente peso de Marruecos como mercado estratégico para el puerto.

La delegación oficial acude a esta cita en el pabellón de España de la mano del ICEX para consolidar relaciones con operadores logísticos y captar nuevas líneas de tráfico.

Un mercado al alza

La relevancia de esta misión comercial se apoya en un crecimiento histórico de la actividad portuaria con el reino alauita. Durante 2025, el tráfico entre PortCastelló y Marruecos alcanzó un nuevo máximo histórico al crecer un 12,4%, superando la barrera de los 1,5 millones de toneladas movidas. Este dinamismo ha sido especialmente notable en el tráfico de contenedores, que registró un incremento del 55,5% en el mismo periodo.

Esos crecimientos son más notables si se observan los datos hasta abril de 2026: un 56,3%, al contabilizarse ya 722.211 toneladas movidas con Marruecos en ese periodo.

En este escenario, el puerto de Casablanca se consolida como socio clave del puerto castellonense. De hecho, es el segundo puerto en importancia para PortCastelló tras el puerto de Agadir. El intercambio comercial entre Castellón y Casablanca experimenta una subida del 200% en el acumulado de este año respecto del anterior.

Sectores estratégicos y conectividad

Esta intensa actividad comercial está estrechamente vinculada a los sectores productivos de la provincia de Castellón, con un flujo de mercancías regular y en expansión en ámbitos como la industria cerámica, los materiales de construcción y los graneles sólidos.

Así, el principal tráfico de mercancías que el puerto de Castellón mantiene con Marruecos es, por este orden, feldespato y azulejos y baldosas.

Con su presencia en LogisMed, PortCastelló da un paso más en su estrategia de internacionalización para posicionarse como socio logístico de referencia en el corredor mediterráneo y conexión estratégica con los mercados europeos.

Noticias relacionadas y más

Esta acción refuerza la labor iniciada en mayo de 2025 con la misión comercial encabezada por el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, destinada a ampliar la proyección internacional del tejido empresarial de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  2. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  3. Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
  4. ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
  5. El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
  6. Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia
  7. Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
  8. Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU

El puerto de Castellón refuerza su presencia en el norte de África tras el récord de tráfico de mercancías con Marruecos

La Diputación distinguirá a Melchor Zapata con el Mérito de las Artes por representar la identidad de Castellón con sus obras

La Diputación distinguirá a Melchor Zapata con el Mérito de las Artes por representar la identidad de Castellón con sus obras

PAU 2026: ¿Qué harían distinto los universitarios de Castellón si volvieran a examinarse en la selectividad?

PAU 2026: ¿Qué harían distinto los universitarios de Castellón si volvieran a examinarse en la selectividad?

Pérez Llorca, sobre la cerámica y Bruselas: "Creo que en breve entenderán que hay que flexibilizar los objetivos de descarbonización"

Pérez Llorca, sobre la cerámica y Bruselas: "Creo que en breve entenderán que hay que flexibilizar los objetivos de descarbonización"

¿Dónde prevé Aemet un 100% de lluvia en Castellón el domingo de comuniones?

¿Dónde prevé Aemet un 100% de lluvia en Castellón el domingo de comuniones?

Descubre las Islas Columbretes: cómo llegar y qué hacer en este paraíso natural frente a Castellón

Descubre las Islas Columbretes: cómo llegar y qué hacer en este paraíso natural frente a Castellón

Compromís quiere reactivar la Mesa de la Cerámica para pedir "medidas urgentes" ante la guerra y los costes de CO2

Compromís quiere reactivar la Mesa de la Cerámica para pedir "medidas urgentes" ante la guerra y los costes de CO2

Una de las grandes firmas hoteleras de Castellón se expande: abrirá su primer establecimiento en Alicante

Una de las grandes firmas hoteleras de Castellón se expande: abrirá su primer establecimiento en Alicante
Tracking Pixel Contents