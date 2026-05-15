Mercado estratégico
El puerto de Castellón refuerza su presencia en el norte de África tras el récord de tráfico de mercancías con Marruecos
La Autoridad Portuaria participa por primera vez en la feria internacional LogisMed Casablanca
La Autoridad Portuaria de Castellón participa por primera vez en la feria internacional LogisMed Casablanca, el certamen de referencia para el transporte y la logística en el área mediterránea. Su presencia responde al creciente peso de Marruecos como mercado estratégico para el puerto.
La delegación oficial acude a esta cita en el pabellón de España de la mano del ICEX para consolidar relaciones con operadores logísticos y captar nuevas líneas de tráfico.
Un mercado al alza
La relevancia de esta misión comercial se apoya en un crecimiento histórico de la actividad portuaria con el reino alauita. Durante 2025, el tráfico entre PortCastelló y Marruecos alcanzó un nuevo máximo histórico al crecer un 12,4%, superando la barrera de los 1,5 millones de toneladas movidas. Este dinamismo ha sido especialmente notable en el tráfico de contenedores, que registró un incremento del 55,5% en el mismo periodo.
Esos crecimientos son más notables si se observan los datos hasta abril de 2026: un 56,3%, al contabilizarse ya 722.211 toneladas movidas con Marruecos en ese periodo.
En este escenario, el puerto de Casablanca se consolida como socio clave del puerto castellonense. De hecho, es el segundo puerto en importancia para PortCastelló tras el puerto de Agadir. El intercambio comercial entre Castellón y Casablanca experimenta una subida del 200% en el acumulado de este año respecto del anterior.
Sectores estratégicos y conectividad
Esta intensa actividad comercial está estrechamente vinculada a los sectores productivos de la provincia de Castellón, con un flujo de mercancías regular y en expansión en ámbitos como la industria cerámica, los materiales de construcción y los graneles sólidos.
Así, el principal tráfico de mercancías que el puerto de Castellón mantiene con Marruecos es, por este orden, feldespato y azulejos y baldosas.
Con su presencia en LogisMed, PortCastelló da un paso más en su estrategia de internacionalización para posicionarse como socio logístico de referencia en el corredor mediterráneo y conexión estratégica con los mercados europeos.
Esta acción refuerza la labor iniciada en mayo de 2025 con la misión comercial encabezada por el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, destinada a ampliar la proyección internacional del tejido empresarial de la provincia.
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
- Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU