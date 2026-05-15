PAU 2026: ¿Qué harían distinto los universitarios de Castellón si volvieran a examinarse en la selectividad?

La selectividad está cada vez más cerca y miles de estudiantes de segundo de Bachillerato ultiman estos días su preparación para afrontar uno de los momentos más importantes de su etapa académica: las Pruebas de Acceso a la Universidad. Entre apuntes, repasos de última hora y nervios acumulados, los alumnos buscan la mejor manera de enfrentarse a unos exámenes que, para muchos, marcarán el inicio de su futuro universitario. Ante esta situación, varios estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) han compartido sus experiencias, consejos y reflexiones para ayudar a quienes se encuentran a punto de vivir esa misma etapa.

La primera cuestión planteada a los estudiantes de la UJI fue qué consejo les habría gustado recibir antes de enfrentarse ellos mismos a las pruebas. Las respuestas fueron variadas y abarcaron desde aspectos prácticos hasta cuestiones emocionales. Algunos destacaron la importancia de revisar bien las ponderaciones de cada asignatura antes de matricularse en los exámenes, ya que una buena estrategia puede marcar la diferencia a la hora de acceder al grado deseado. Otros, sin embargo, hicieron más hincapié en el aspecto psicológico y en la necesidad de relativizar la situación. “Selectividad es un mero trámite, un examen no te define como estudiante”, asegura Pablo, estudiante de la UJI, quien insiste en que la presión que rodea estas pruebas suele ser mucho mayor que la realidad.

Fachada del rectorado de la UJI / KMY ROS

La gestión del estrés y la ansiedad también fue uno de los temas principales de la conversación. “Lo mejor es desconectar y no estar todo el rato pensando en ello, porque si no es peor”, comenta Francisco al recordar cómo vivió los días previos a los exámenes. Muchos de los universitarios coinciden en que apoyarse en la familia y en los amigos fue clave para sobrellevar esos momentos de tensión. Salir a despejarse, descansar correctamente o dedicar tiempo a actividades ajenas al estudio fueron algunas de las recomendaciones más repetidas entre los entrevistados.

Por último, los estudiantes recordaron cuáles fueron los exámenes más difíciles para ellos durante la selectividad. Historia aparece como una de las asignaturas más complicadas debido a la gran cantidad de contenido que requiere estudiar y memorizar en poco tiempo. “Un compañero mío se desmayó en mitad del examen”, recuerda Paula, estudiante de Magisterio, reflejando el nivel de nervios y presión que pueden llegar a experimentar algunos alumnos. No obstante, también hubo quienes señalaron materias como Matemáticas o Economía como las más exigentes, especialmente por la dificultad de algunos ejercicios y la necesidad de gestionar bien el tiempo durante la prueba.

A pesar de los nervios y la presión que rodean estas fechas, los estudiantes universitarios coinciden en un mensaje común para quienes están a punto de examinarse: confiar en el esfuerzo realizado durante el curso, mantener la calma y recordar que un examen no determina el valor ni el futuro de una persona.