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Som Estudiants gana las elecciones al Claustro de la UJI

La asociación recibe 1.112 votos del alumnado

Representantes de Som Estudiants.

Representantes de Som Estudiants. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Som Estudiants, la asociación estudiantil más importante de la UJI, ha celebrado los resultados obtenidos en las elecciones al Claustro de la UJI, en las que ha "arrasado" entre los estudiantes, obteniendo 1.112 votos.

“Es una gran victoria. Hemos demostrado que los alumnos podemos ganar a los grandes partidos políticos. Hemos luchado contra todos y contra todo, a pesar de todos los palos en la rueda. Al final han ganado los alumnos”, ha señalado el presidente de Som Estudiants tras conocerse los resultados. WDesde Som Estudiants consideramos que este resultado supone un punto de inflexión para la representación estudiantil en la universidad. La comunidad estudiantil ha apostado por un proyecto independiente, centrado exclusivamente en defender los intereses reales de los alumnos y en construir una universidad más cercana, participativa y comprometida con sus necesidades", señala.

“Vamos a hacer que la universidad sea de verdad de los alumnos. Y vamos a cumplir todo lo que llevamos en nuestro programa electoral. La universidad no será la misma después de que Som Estudiants gobierne el Claustro”, afirma.

“Estamos muy contentos por los alumnos de la UJI. Y vamos a trabajar para todos y cada uno, para los que nos han votado y para los que no”. Asimismo, Som Estudiants lamenta que la candidatura rival, Canvi per la Llibertat, "no haya tenido el gesto democrático de felicitar públicamente y reconocer los resultados electorales".

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Pese a ello, "desde Som Estudiants se les desea toda la suerte en esta nueva etapa y se espera poder contar con una oposición constructiva, responsable y respetuosa, como la que Som Estudiants brindó durante el anterior mandato. La nueva mayoría claustral de Som Estudiants afronta ahora esta etapa con ilusión, responsabilidad y la firme voluntad de transformar la UJI desde el diálogo, las propuestas y la defensa activa de los estudiantes".

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