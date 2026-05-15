Un torneo de FC26 con casi 2.000 euros en premios, realidad virtual y un invitado muy especial para el Play Zone del Centro Comercial Salera

Centro Comercial Salera vuelve a apostar por el entretenimiento digital con una nueva edición de Play Zone, el evento dedicado al universo gaming que reunirá durante dos fines de semana a jugadores, aficionados y familias en torno a la competición, la tecnología y la diversión.

Los días 22, 23, 29 y 30 de mayo, la plaza oeste del centro comercial acogerá una experiencia interactiva con simuladores de conducción, realidad virtual, puestos de PlayStation y Nintendo y diferentes espacios de juego libre abiertos al público. Para acceder a la zona gaming será necesaria la App del Centro Comercial Salera.

La gran protagonista de esta edición será la competición de FC26, que repartirá un total de 1.900 euros en premios entre los mejores jugadores. El torneo arrancará el sábado 23 de mayo con la fase eliminatoria y continuará el sábado 30 con los octavos y cuartos de final.

Gran final en una sala de Cinesa y un 'crack' del viejo FIFA

Como gran novedad de este año, las semifinales y la gran final se celebrarán en una de las salas de Cinesa Salera, permitiendo a los asistentes disfrutar de la competición en pantalla gigante y en un entorno inmersivo propio de los grandes eventos de eSports.

El evento contará además con la presencia especial de AndoniiPM, uno de los grandes referentes nacionales de EA SPORTS FC y campeón mundial de la FIFAe Club World Cup 2022. El creador de contenido y jugador profesional participará en el evento compartiendo la experiencia con los asistentes y aficionados al gaming.

“Con Play Zone queremos seguir ofreciendo propuestas innovadoras y experiencias diferenciales para nuestros visitantes, acercando el mundo de los eSports y la tecnología a públicos de todas las edades. La celebración de la final en Cinesa nos permite dar un paso más y convertir esta edición en una experiencia todavía más espectacular”, señala Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

Horarios del evento:

• Viernes 22 y 29 de mayo: de 17:00 a 21:00 h

• Sábados 23 y 30 de mayo: de 11:00 a 21:00 h

Calendario del torneo FC26:

• Sábado 23 de mayo (11:00 a 15:00 h): fase eliminatoria

• Sábado 30 de mayo (11:00 a 15:00 h): octavos y cuartos de final

• Sábado 30 de mayo (18:00 a 20:00 h): semifinal y final en Cinesa Salera

Las inscripciones para participar en el torneo se encuentran ya cerradas al haberse completado el aforo disponible.

Con iniciativas como Play Zone, Salera continúa consolidándose como un espacio de ocio y experiencias para toda la comunidad, incorporando propuestas vinculadas a la innovación, la tecnología y el entretenimiento digital.