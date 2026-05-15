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Tráfico hoy en Castellón: Obras complican el tráfico en varias carreteras con carriles cortados y desvíos

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

  • Xilxes (km 458 - 459): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

N-340a

  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
  • Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

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