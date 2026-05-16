¿Peligran las vacaciones? Las aerolíneas desvelan sus planes para Castellón este verano ante la crisis del combustible

La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha desatado el caos en el mercado de los combustibles, con las subidas de precios como el efecto más palpable, pero también con las dudas sobre la capacidad de abastecimiento si la crisis persiste. El sector de la aviación no se libra de esta incertidumbre, pues su operativa depende plenamente del suministro de carburante, una forma especial de queroseno muy refinada para las aeronaves. Unas dudas que llegan a las puertas del momento de mayor actividad, el verano. Las aerolíneas, sin embargo, minimizan o descartan cualquier afección en la temporada estival, como las que operan en el aeropuerto de Castellón, que niegan que se vayan a producir cancelaciones por este motivo.

Es el caso de Ryanair, que opera este año una decena de rutas desde la base de Vilanova d'Alcolea en la temporada estival y confirma que tiene previsto seguir haciéndolo con normalidad. "Dado que Ryanair ha cubierto el 80% de nuestras necesidades de combustible para aviones hasta marzo de 2027 a 67 dólares por barril, menos de la mitad de los precios al contado actuales, no tenemos previsto realizar ningún recorte en nuestro programa de vuelos este verano", sostienen desde la compañía de bajo coste a este diario, añadiendo que incluso esperan crecer de 208 millones de pasajeros en 2025 a 216 millones este año.

"Seguimos creciendo"

"Mientras que nuestros competidores están recortando sus horarios debido al aumento de los precios del petróleo, Ryanair sigue creciendo al ofrecer tarifas más bajas", sentencian. En su caso aseguran, por lo tanto, que no habrá problema en volar esta temporada estival desde Castellón a Londres, Oporto, Milán, Bolonia, Manchester, Düsseldorf Weeze, Berlín, Bruselas, Cracovia y Budapest.

En una línea similar se pronuncia Wizz Air, que presta las dos líneas entre la provincia y Rumanía, ofreciendo conexión entre Castellón, Bucarest y Cluj-Napoca todo el año. "Wizz Air confirma que, por el momento, no hay planes para reducir ni suspender sus operaciones durante la temporada de verano", declaran. De hecho, la compañía de origen húngaro aprovecha para "animar a nuestros pasajeros a seguir reservando y viajando con confianza, ya que mantenemos nuestro firme compromiso de operar nuestras rutas programadas".

"Garantizada la operativa"

Si nos centramos en la oferta nacional, tampoco Volotea prevé modificar su operativa, que se reactiva el día 30 este mes y como recogió este diario contempla casi 30.000 plazas a Asturias y Bilbao, con dos frecuencias semanales, en martes y sábado. "Castellón tiene garantizada la operativa durante los próximos meses", explican desde la aerolínea, destacando que "hasta la fecha no se han registrado problemas de suministro para los vuelos que operan desde el aeropuerto".

Por último, completa el abanico de opciones de conectividad aérea Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia, que preguntada al respecto tampoco advierte de cambios e incide en que "ahora mismo en España no hay problemas de suministro de combustible para aviación". Con ello, se prestarán con normalidad las líneas a Palma de Mallorca, en el momento central del verano; así como la anual de Madrid, que permite enlazar además con la red de destinos de Iberia.