La Diputación de Castellón impulsa el desarrollo turístico y la generación de oportunidades en el interior de la provincia.

La institución provincial refuerza su compromiso por promover la actividad turística y el crecimiento de la economía en los pequeños municipios como Pina de Montalgrao, con la construcción de una vivienda rural.

“Desde la Diputación hemos impulsado este proyecto para que un municipio de poco más de 100 habitantes sume a su oferta un alojamiento de calidad que permitirá acoger a visitantes y dinamizar la actividad, tanto turística como económica”, ha expresado la presidenta Marta Barrachina, quien ha visitado esta semana la localidad y ha comprobado los avances de las obras de la primera vivienda rural municipal destinada a uso turístico en esta localidad del Alto Palancia.

Para hacer posible esta iniciativa que pretende potenciar la llegada de visitantes atraídos por la tranquilidad y el entorno natural del municipio, la Diputación Provincial de Castellón suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Pina de Montalgrao por un importe de 190.000 euros.

En cuanto a las características del nuevo inmueble, constará de tres plantas, siendo la planta baja la que contará con un espacio de acceso, salón-comedor-cocina, aseo y escalera; mientras que la planta primera constará de dos dormitorios dobles, un baño, espacio distribuidor y escalera, y, por último, la planta segunda albergará dos dormitorios dobles, un baño, lavadero, espacio distribuidor y escalera.

La presidenta de la Diputación ha puesto en valor la importancia de este tipo de ayudas destinadas a pequeñas localidades del territorio castellonense. “Para municipios como Pina de Montalgrao, es fundamental contar con estas ayudas para poder sumar recursos turísticos, en este caso una vivienda rural, y disponer así de un nuevo espacio para que los turistas sigan llegando a la población y puedan alojarse en ella”, ha expresado Marta Barrachina, quien ha incidido en que “con esta ayuda económica ponemos de manifiesto, una vez más, nuestra vocación de ayudar a los ayuntamientos de la provincia, sobre todo a los más pequeños que son la razón de ser de esta Diputación, para que puedan llevar a cabo proyectos que sean motor de desarrollo y generen oportunidades económicas.

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En este punto recordar que, dentro de la apuesta del Gobierno Provincial por el turismo como motor económico y social de los municipios castellonenses, la institución provincial ha reforzado su apuesta por la contratación de informadores turísticos. Un refuerzo del 6,29% respecto al año anterior hasta alcanzar los 760.000 euros. Asimismo, es de destacar el progreso en el número de municipios beneficiarios ya que, en dos años, se ha triplicado el número, pasando de 31 en 2023 a 93 municipios el pasado 2025. Con estas ayudas, la Diputación de Castellón posibilita que los ayuntamientos mantengan abiertas sus Oficinas Turísticas durante el máximo número de meses posibles al año, potenciando sus oportunidades de dinamización turística y favoreciendo, del mismo modo, la inserción laboral en los pueblos.