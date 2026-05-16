Muere Roberto Llombart, referente en la exportación de cítricos en Castellón
Propietario de Llombart Producer Group
Roberto Llombart, propietario de Llombart Producer Group, empresa de Nules dedicada a la exportación de frutas y verduras, ha fallecido.
Llombart, nacido en 1952, fue una persona "imprescindible" en la historia de la firma, como indica el mensaje de pésame publicado en redes sociales. En 1960 su padre, Miguel Llombart, comenzó las primeras actividades comerciales en Alemania, y Roberto se incorporó a la empresa en 1970. Cuando en 1981 se abrió en España la filial de Llombart Handels Alemania, pasó a ser su director general durante 15 años.
En 1998 nació Llombart Export y Roberto Llombart se hizo cargo de la gerencia. En 2015 tuvo lugar la incorporación a la firma de la tercera generación Llombart, Claudia, Chari y Roberto jr., y en 2020 se constituye Llombart Producer Group.
Este es el mensaje publicado desde la firma:
Roberto Llombart dedicó gran parte de su vida a esta empresa, trabajando siempre con esfuerzo, responsabilidad y una profunda pasión por todo lo que hacía. Su manera de entender el trabajo, las personas y el compromiso deja una huella imborrable en quienes han tenido la suerte de conocerle y compartir camino con él.
Hasta el último momento ha seguido cuidando de este proyecto al que entregó tantos años de dedicación y corazón, siendo un gran maestro.
De parte de su familia, agradecemos todas las muestras de cariño recibidas.
Descansa en paz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
- 30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes
- Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia
- Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU