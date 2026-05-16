Muere Roberto Llombart, referente en la exportación de cítricos en Castellón

Roberto Llombart, propietario de Llombart Producer Group, empresa de Nules dedicada a la exportación de frutas y verduras, ha fallecido.

Llombart, nacido en 1952, fue una persona "imprescindible" en la historia de la firma, como indica el mensaje de pésame publicado en redes sociales. En 1960 su padre, Miguel Llombart, comenzó las primeras actividades comerciales en Alemania, y Roberto se incorporó a la empresa en 1970. Cuando en 1981 se abrió en España la filial de Llombart Handels Alemania, pasó a ser su director general durante 15 años.

Publicación de Facebook sobre el fallecimiento de Roberto Llombart.

En 1998 nació Llombart Export y Roberto Llombart se hizo cargo de la gerencia. En 2015 tuvo lugar la incorporación a la firma de la tercera generación Llombart, Claudia, Chari y Roberto jr., y en 2020 se constituye Llombart Producer Group.

Llombart, a la derecha, en el primer corte de Nuleta en 2023. / Mediterráneo

Este es el mensaje publicado desde la firma:

Roberto Llombart dedicó gran parte de su vida a esta empresa, trabajando siempre con esfuerzo, responsabilidad y una profunda pasión por todo lo que hacía. Su manera de entender el trabajo, las personas y el compromiso deja una huella imborrable en quienes han tenido la suerte de conocerle y compartir camino con él.

Hasta el último momento ha seguido cuidando de este proyecto al que entregó tantos años de dedicación y corazón, siendo un gran maestro.

De parte de su familia, agradecemos todas las muestras de cariño recibidas.

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Descansa en paz.