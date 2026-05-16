Ofertas de empleo: las plantas de basuras buscan personal a raíz del incendio en Onda

La planta de tratamiento de residuos de Reciplasa, en Onda, sufrió un grave incendio el 26 de abril, que no solo afectó a las basuras depositadas, sino que alcanzó de lleno al resto de las instalaciones. De esta manera, las dependencias han quedado inutilizadas durante un tiempo indeterminado. Para garantizar la correcta gestión de los desechos de la zona más poblada de Castellón (el consorcio abarca 46 municipios con 396.000 habitantes), la Conselleria de Medio Ambiente puso en marcha un plan para que otras plantas repartidas por el territorio autonómico pudieran recibir los residuos y realizar un tratamiento adecuado.

Una tarea compleja, no solo por la necesidad de transportar más de 400 toneladas diarias más allá de las comarcas del centro de la provincia, sino por la sobrecarga de actividad en el resto de plantas. Ante esta situación, el consorcio de la zona 1, que abarca los municipios de la parte norte, ha hecho un llamamiento para reforzar su plantilla.

Refuerzo de personal en la planta de Cervera

El gerente de este organismo, Joan Piquer, explica que las instalaciones de tratamiento, ubicadas en Cervera, reciben desde hace unas semanas "unas 70 toneladas de residuos al día procedentes de la Plana". Para evitar problemas de operatividad, se va a contratar a más gente. "Si en un verano normal solemos tener a unas 15 personas, en esta temporada queremos alcanzar las 25 o 30". Por eso, "hemos pedido a los ayuntamientos que difundan la oferta de empleo, cuya selección correrá a cargo de la empresa que se encarga de gestionar la planta", añade.

Una muestra de ello es el anuncio del consistorio de Sant Mateu en las redes sociales. "Se buscan palistas, tractoristas, personal con experiencia en la conducción de carretillas elevadoras, mecánicos, electromecánicos o conductores de camiones", detalla. Otros perfiles requeridos son especialistas en metal, soldadura o electrónica. Menciona que la oferta es, "en principio, para todo el tiempo que dure la ausencia de la planta de tratamiento en Onda". Algo que podría alargarse "durante varios meses".

Reparto mensual de residuos

Esta no es la única instalación que asume parte de los desechos que le corresponderían a Onda. A los pocos días de ocurrir el incendio se convocó una reunión con los responsables de la conselleria y los diferentes consorcios para coordinar el reparto. Una labor que se recalcula con una periodicidad mensual, en función de las necesidades y de los cálculos de capacidad máxima. "La planta de Cervera es la única que puede asumir cualquier nueva incidencia, por lo que tiene que estar preparada ante la posibilidad de algún contratiempo", expone Piquer.

La búsqueda de trabajadores también se debe a las mejoras que incorpora el consorcio, "con una nueva planta de triaje, que funcionará por primera vez este verano y supondrá una mayor recuperación de materiales, por lo que se necesita de personal adicional", apunta. Estas instalaciones tienen su periodo del año de mayor actividad en la temporada estival, "ya que la población y los residuos generados se multiplican hasta por cuatro y cinco en municipios como Peñíscola y Orpesa", menciona.

Recuperación de la planta de Onda

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, hizo durante la celebración del Ecoforum referencia a los plazos previstos para la plena recuperación de las instalaciones de Onda. Habló de un periodo de entre dos y tres años, al tiempo que reclamó más agilidad para reducir la burocracia en el proceso de reconstrucción de la planta. La compañía pública ya tenía prevista una modernización del equipamiento, para mejorar la capacidad de reaprovechamiento de los residuos. El siniestro es "una oportunidad" para esta transformación, valorada en un principio en 70 millones de euros, y que con las actuales circunstancias calificó de "urgente e inaplazable".

En cuanto a la investigación sobre el origen de este virulento incendio, la Guardia Civil señala que no hay novedades sobre las causas. Informa Pablo Ramón Ochoa.