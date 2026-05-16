El PSPV-PSOE plantea un plan para que los remanentes disponibles de la Diputación de Castellón se conviertan en inversiones

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón propondrá en el pleno de este martes, correspondiente al mes de mayo, la creación de un nuevo plan provincial de inversiones para que la parte de los remanentes de tesorería que pueda destinarse a inversión “no acabe atrapada en decisiones discrecionales para cuatro pueblos, sino convertida en obras, servicios y oportunidades para los 135 municipios de nuestra provincia”.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, ha explicado que la iniciativa implica la convocatoria de un plan extraordinario de inversiones para ordenar el uso de estos recursos “de forma consensuada, planificada, transparente y, lo que es más importante, con criterios objetivos”. En este sentido, ha defendido que el plan sea abierto y de adhesión voluntaria para que cada ayuntamiento pueda decidir qué actuaciones son prioritarias en su municipio.

"Siempre hemos defendido la mayoría de edad de las localidades"

“Los socialistas siempre hemos defendido la mayoría de edad de los municipios y apostamos porque sean los alcaldes y alcaldesas quienes planteen qué necesita cada pueblo, y no que el equipo de gobierno gaste según le convenga”, ha remarcado.

La propuesta socialista plantea que el reparto siga criterios de equidad territorial y huya de los convenios singulares que se reparten de forma discrecional y, en muchas ocasiones, sin ninguna urgencia ni justificación, como la adecuación ornamental de rotondas de tráfico. Además, reclama que la Diputación pueda asumir hasta el 100% del coste de las actuaciones en los municipios con menos recursos y que preste apoyo técnico y administrativo, especialmente a los pueblos pequeños.

Falomir ha recordado que la Diputación tiene deuda cero, “una realidad que debería servir para ayudar a los municipios”. “Esta situación no puede pillar a la Diputación con el pie cambiado. Tiene que estar trabajando ya en la manera de dar salida a estos recursos para que no se queden en el banco cogiendo polvo y sin ninguna planificación clara para invertirlos en los municipios”, ha afirmado.

“Hay que convertir los remanentes en inversiones útiles, porque son dinero que proviene del esfuerzo de los castellonenses y castellonenses a través de los impuestos y deben repercutir en la modernización de nuestra provincia”, ha concluido.