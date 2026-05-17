Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube

Airbus, el gigante europeo de la fabricación de aeronaves, ha comprado ecube, la empresa dedicada al desmontaje de aviones que opera en el aeropuerto de Castellón.

La adquisición concluyó esta misma semana, después de arrancar el pasado mes de noviembre con el primer acuerdo. En concreto, Satair, empresa de Airbus, se ha hecho con Unical Aviation Inc, compañía de la que es filial ecube.

Proveedor global líder

De esta forma, tal y como destacan desde Airbus, se crea un proveedor global líder e integral de material usado en buen estado y soluciones para el ciclo de vida de las aeronaves.

Y es que, ecube está especializada tanto en el desmontaje como el almacenamiento y procesos de transformación de aviones. Esta compañía, finalista del premio Empresa del Año de Mediterráneo, cuenta con su base para la Unión Europea en el aeropuerto ubicado en Vilanova d’Alcolea, pero también dispone de instalaciones en Reino Unido y Estados Unidos. Sus ingresos, combinados con los de Unical, ascienden a 298 millones de dólares en 2024, mientras que la plantilla global supera los 400 empleados.

«Obtenemos excelentes instalaciones y, lo que es fundamental, un equipo de profesionales altamente cualificados en el mercado de gestión de materiales», destaca el CEO de Satair y Director de Airbus Material Services, Richard Stoddart.

"Nueva e importante fase"

«La integración en Satair marca la culminación de la transformación de Unical y ecube, y el inicio de una nueva e importante fase, que aúna nuestro liderazgo en materiales usados en buen estado y capacidades de gestión del final de su vida útil con la escala global de Satair y la visión de Airbus para el futuro de los servicios de materiales», valora el CEO de Unical, matriz de la firma con sede en Castellón, Sharon Green.

Una vez completada con éxito la adquisición ahora se pone en marcha un proceso de integración coordinado, según detallan desde Airbus, centrado en aunar esfuerzos entre las diferentes compañías implicadas en este movimiento empresarial.