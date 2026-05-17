Menos días de baja, más trabajadores afectados: así arranca 2026 en Castellón

Menos días de baja, pero un mayor número de trabajadores en esta situación. Con esta tendencia arranca el año en la provincia de Castellón, que cerró el mes de enero de 2026 con una media de 54,43 jornadas de duración de los procesos de incapacidad laboral y mantiene una tendencia que empezó a establecerse el año pasado.

De hecho, la duración media de las bajas laborales ha bajado en 11 días desde que finalizó 2024 cuando, según los datos ofrecidos por la Seguridad Social, los días de baja laboral alcanzaban los 65,07. Esta dinámica ya se percibió en 2025, cuando la duración de las incapacidades temporales se situó por debajo de las 60 jornadas, con 59,84 días.

La provincia parece haber estabilizado el número de días de duración de estos procesos, después de que la pandemia de covid disparara las jornadas de baja laboral en Castellón. En 2020, la media se situó en 72,13 jornadas y, al año siguiente, el número fue de 71,22.

La enfermedad produjo un incremento en el número de procesos iniciados mensualmente y su extensión llegó a cifras no registradas anteriormente, según las estadísticas de la Seguridad Social. Sin embargo, en 2023 el tiempo de las bajas ya bajó a 53,29 jornadas y, después de repuntar en 2024, ha iniciado un nuevo periodo de descenso.

Normalización tras el covid

Varios factores explican esta situación. Así, por una parte, se encuentra la normalización tras los años de mayor impacto del covid, que ha facilitado que haya un menor peso de las bajas de larga duración. También se debe resaltar la mejora en el seguimiento de los procesos y el predominio de incapacidades temporales más cortas al inicio del año.

Gráfico que muestra la incidencia mensual de las bajas laborales por cada 1.000 trabajadores. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Pero, aunque la duración de las incapacidades se reduce, la cifra de bajas vive en el comienzo de este 2026 una tendencia contraria. El mes de enero concluyó con 7.553 nuevas bajas tramitadas en la provincia de Castellón. Esto supone un notable aumento en comparación con las medias de los últimos años, que no alcanzaban las 7.000 nuevas bajas al mes.

El pasado año finalizó con 6.406,8 bajas de media mensual, una ligera subida en comparación con 2024, con 6.100,8, y 2023, con 6.105,2. Esto se traduce en un incremento de la incidencia mensual por cada 1.000 trabajadores, que en este inicio de año es de 27,47. El pasado año terminó con una incidencia de 23,71.

Por encima de la media nacional

A pesar de que el número de jornadas de baja vive una tendencia a la baja, la provincia de Castellón todavía se encuentra bastante por encima de la media nacional. La Seguridad Social señala que, en el mes de enero, el tiempo de las incapacidades laborales en España era de 40,83 jornadas de media, más de 13 días menos que en Castellón.

La provincia aparece en la vigésimo primera plaza de las provincias nacionales con mayor duración de estos procesos. Lidera Lugo, con 79,59 días, seguida de León, con 76,63, y Pontevedra, con 72,05. En el extremo contrario aparece Guadalajara, con 24,87 jornadas, por delante de Navarra, con 27,19, y Barcelona, con 29,24.

En el caso de la incidencia, sucede el fenómeno contrario. Castellón aparece por debajo de la media mensual nacional. La incidencia por cada 1.000 trabajadores asegurados, en enero de 2026, fue de 38,68 en España, mientras que en la provincia el dato es de 27,47.

En este caso, Castellón se sitúa en el top 20 de provincias con menor incidencia, concretamente en decimoquinta posición de un listado que encabeza Jaén, con una incidencia de 20,40 trabajadores. Cáceres, con 20,58, y Salamanca, con 21,38, completan el podio.