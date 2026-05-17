La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España más examinadores y reducir las listas de espera para obtener el carnet de conducir

La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España incrementar la plantilla de examinadores y reducir las listas de espera para obtener el carnet de conducir.

El Gobierno Provincial ha impulsado una moción para su aprobación en el pleno ordinario de este mes de mayo que se celebrará el próximo martes día 19. Una moción motivada con el objetivo de “garantizar la obtención de un elemento esencial para la movilidad, la autonomía personal y el acceso al mercado laboral”, ha subrayado la vicepresidenta provincial María Ángeles Pallarés.

“La movilidad y el acceso al empleo no pueden quedar supeditados a la inacción del Gobierno Central, que sigue sin adoptar las medidas necesarias para reforzar la plantilla ni ha autorizado soluciones provisionales que permitan reducir las listas de espera”, ha expresado la responsable del área Económica.

Desde el Gobierno Provincial inciden en que la obtención del carnet de conducir no se trata de un simple trámite administrativo, sino de una herramienta clave para jóvenes, trabajadores, desempleados que necesitan el permiso de conducir para poder acceder a oportunidades laborales, especialmente en sectores como la logística, el transporte, la hostelería o los servicios. “Es inconcebible que hoy en día sea un privilegio examinarse del carnet de conducir”, expresa María Ángeles Pallarés.

Sin embargo, a pesar de la necesidad de obtener el carnet de conducir, la plantilla de examinadores está muy ajustada y a ello se suma la inexistencia de relevos ante bajas o incidencias y el rechazo de la Dirección General de Tráfico a autorizar horas extraordinarias para aliviar el colapso.

La vicepresidenta provincial ha subrayado que “la provincia de Castellón merece un trato justo y una dotación adecuada de recursos públicos” y por ello “desde la Diputación vamos a instar al Gobierno de España a incrementar de manera urgente y permanente la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico en la Comunitat, atendiendo a criterios objetivos de población, volumen de alumnos y demanda real de exámenes”.

A través de la moción también se va a exigir la autorización, de manera inmediata, de la realización de horas extraordinarias mientras se cubren las vacantes estructurales, con el fin de reducir las listas de espera acumuladas y evitar un mayor colapso del sistema. Del mismo modo, se va a solicitar cubrir con carácter prioritario y urgente las bajas y jubilaciones mediante procedimientos ágiles de sustitución, garantizando la continuidad del servicio.

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El refuerzo del personal administrativo en las Jefaturas Provinciales de Tráfico, especialmente en áreas de gestión de autoescuelas, así como la puesta en marcha de un plan extraordinario de choque, con objetivos cuantificables y calendario público, para reducir las listas de espera existentes antes del inicio del periodo estival, son otras de las demandas incluidas en la moción, así como garantizar una distribución territorial equitativa de examinadores en todo el Estado, basada en criterios técnicos, demográficos y de carga de trabajo, “asegurando que nuestro territorio reciba el número de efectivos que le corresponde”, ha finalizado la vicepresidenta provincial.