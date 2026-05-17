Educación oferta 345 ciclos formativos de 1º el próximo curso en Castellón, 28 en la concertada

La Conselleria de Educación oferta de cara al curso 2026/27 un total de 345 ciclos de Formación Profesional de primer curso, de los que una decena son de nueva incorporación. La pública domina claramente, con algo más de nueve de cada diez unidades. En total, 28 ciclos formativos corresponden a centros concertados y el resto a la red pública. Respecto al presente curso la Conselleria refuerza la especialización más que la FP ordinaria. El aumento se concentra en cursos vinculados a digitalización, informática avanzada, mantenimiento industrial, marketing digital, automoción y hostelería.

Especialización

Los cursos corresponden a distintos niveles educativos. De ellos sobresalen los 14 cursos de especialización, de los que 2 son de grado medio y el resto, superior. Los mismos se distribuyen entre Castelló, Vinaròs, Almassora, Benicarló, Nules, Onda, la Vall d'Uixó.

Grado Medio y Superior

No obstante, la oferta más abundante corresponde a los ciclos de grado medio y superior, de los que se pueden cursar aproximadamente 130 de cada nivel. A ellos hay que sumar unos 70 de nivel básico.

Por familias, el peso principal lo tienen Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones, con más de 50 unidades cada una, seguidas de Electricidad y Electrónica, Sanidad y Comercio y Marketing.

Cambios concretos relevantes

En Almassora, el IES Álvaro Falomir incorpora dos cursos de especialización superior: Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y Recursos y servicios en la nube.

En Castelló de la Plana, el IES El Caminàs concentra buena parte de la nueva oferta especializada: Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información en diurno y semipresencial, Desarrollo de videojuegos y realidad virtual, Despliegue de productos software en contenedores e Inteligencia artificial y big data.

En Grau de Castelló, el CIPFP Costa de Azahar suma dos cursos de especialización media: Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y eventos y Panadería y bollería artesanales. También cambia el registro de Guía, información y asistencia turísticas, que en 26/27 aparece en semipresencial.

En Nules, el IES Gilabert de Centelles incorpora el curso de especialización superior de Fabricación inteligente.

En Onda, el IES Serra d’Espadà incorpora el de especialización Digitalización del mantenimiento industrial, en modalidad semipresencial.

En la Vall d’Uixó, aparecen tres novedades de especialización: Inteligencia artificial y big data en el IES Benigasló, Inspección técnica y peritación de siniestros en vehículos en el IES Botànic Cavanilles y Redacción de contenidos digitales para marketing y ventas en el IES Honori Garcia.

En Vinaròs, el IES Leopoldo Querol incorpora también la especialidad de Redacción de contenidos digitales para marketing y ventas.

En Vilafranca, el IES de Vilafranca suma el ciclo medio de Atención a personas en situación de dependencia.

En Benicarló, el CIPFP Benicarló añade registros de Jardinería y floristería y Instalaciones de producción de calor.

En Borriana, el IES Jaume I añade la básica de Carpintería y mueble.

Recortes

A nivel de recortes, desde el STEPV denuncian que el CIPFP Costa de Azahar haya perdido la modalidad presencial en el Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turísticas.

Asimismo, en el IES Gilabert de Centelles (Nules): Se refleja el cambio forzoso de modalidad en el Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales, que desaparece en diurno para ofrecerse únicamente como semipresencial.

Respecto al IES de Vall d'Alba se ratifica la desaparición del Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), que no figura en su oferta para el próximo curso.

En el Alto Palància (Segorbe) el Grado Superior en Energías Renovables sufre un recorte de unidades, pasando de 2 en el curso 25-26 a 1 sola unidad en el 26-27.

Distribución territorial

Alrededor de uno de cada tres ciclos formativos se ofrece en Castelló de la Plana; seguida de Vila-real, Benicarló, la Vall d'Uixó y Onda, con entre 20 y 25 ciclos cada uno. No obstante, existe una distribución territorial, cubriendo tanto la costa como el interior. Así, Nules, Burriana, Almassora, Segorbe y Vinaròs concentran entre 15 y 20 ciclos en su oferta. Le siguen Vall d'Alba, L'Alcora, Alcalà de Xivert y Benicàssim, con entre 5 y 10. Por debajo de esta cifra están Sant Mateu, Vilafranca, Jérica-Viver, Betxí, Almenara, Benassal, Peníscola, Orpesa, Montanejos y Torreblanca.

Calendario de admisión

La admisión para los cursos de formación profesional se hará a través de la plataforma virtual AdmiNOVA y se abrirá en mayo para la mayoría de enseñanzas. En el caso de los ciclos de grado medio y grado superior, el plazo será del 20 al 28 de mayo. Para grado básico y cursos de especialización, las solicitudes se podrán presentar del 25 de mayo al 2 de junio. Por su parte, en los programas formativos de cualificación básica y en el grado básico de segunda oportunidad, el plazo se habilitará a comienzos de julio, entre los días 2 y 8 de julio.

La publicación de las vacantes disponibles de FP se realizará de forma escalonada. En grado básico, las plazas se conocerán el 26 de junio; en los cursos de especialización, el 8 de julio; y en los ciclos de grado medio y grado superior, el 13 de julio.

En el caso de los programas formativos de cualificación básica y el grado básico de segunda oportunidad, las vacantes se publicarán el 1 de julio.

Noticias relacionadas

La resolución también establece que toda la información actualizada del procedimiento estará disponible en la web oficial de admisión de Formación Profesional, donde el alumnado podrá consultar la oferta formativa, el estado de su solicitud y las distintas fases del proceso.