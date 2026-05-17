Diana Morant, ministra y secretaria general del PSPV: "Castellón no existe para el Consell de Pérez Llorca"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant(Gandía, 1980), denuncia, en una entrevista para Mediterráneo, el "abandono" del Consell en el desarrollo de infraestructuras clave en la provincia de Castellón, mientras defiende el firme apoyo del Gobierno central al sector cerámico y primario. La líder socialista fija educación, sanidad o vivienda como pilares de su proyecto para recuperar la Generalitat, la Diputación o ayuntamientos en el 2027.

Desde el PSPV alertaron de que el Consell del PP ejecutó cero euros en seis de cada diez inversiones para la provincia en 2025. ¿Por qué Castellón sigue estando tan lejos, metafóricamente, de la política que se decide y se lleva a cabo desde València?

Pérez Llorca, como heredero de Mazón aunque ya empezó con él, ha reducido un 35% presupuestariamente las inversiones en Castellón. Y eso ya es una declaración de intenciones. Básicamente viene a decir que para ellos Castellón no existe. Pero es que aparte de lo que está presupuestado luego está la ejecución, que es lo que señala usted, y aquí todavía es más deplorable la realidad. Estamos hablando de la parálisis o el abandono de infraestructuras que para nosotros son básicas y que estaban comprometidas con el gobierno anterior, como las educativas, con el plan Edificant. Ahora tenemos una huelga de la comunidad educativa que precisamente reclama eso. Hablamos de un instituto en Benicarló, otro en Castelló. Y en la propia capital también de la Ciutat de la Justícia, del Hospital General, de centros para mayores o de centros de salud, de los que hay también pendientes en la Vall d’Uixó, Orpesa o Montanejos.

Como líder de los socialistas valencianos, ¿considera que visita con suficiente frecuencia la provincia de Castellón?

Me gusta pensar que como secretaria general estoy representada por todos los magníficos compañeros que tengo en mi equipo. Por ejemplo, la vicesecretaria general del PSPV, Tania Baños, que es una magnífica alcaldesa de la Vall d’Uixó. O el propio Rafa Simó, que es nuestro líder aquí en Castelló. O Samuel Falomir, secretario general de la provincia y un gran alcalde. Y el alcalde de Vila-real, José Benlloch. Desde luego, ya me gustaría a mí tener la capacidad de estar en todas partes todo el tiempo, pero lo cierto es que me siento muy bien representada por el trabajo que hacen mis compañeros. Más allá, estoy segura que es la primera vez que a Benicarló ha ido una ministra para la Semana de la Ciencia. Es decir, yo he intentado darle también cobertura a la provincia de Castellón.

Con la cuenta atrás para 2027 activada, ¿qué proyectos estratégicos priorizará para la provincia si el PSPV recupera la Generalitat en 2027?

Fíjese que los acabo de señalar, porque están las infraestructuras comunes, como las carreteras, pero otras muy importantes, que son las sociales. Con el gobierno de Ximo Puig pusimos en marcha el plan Edificant, que pretendía modernizar y acometer todas las obras que hacían falta en los centros educativos públicos después de 20 años de abandono del PP con los sucesivos gobernantes: Zaplana, Camps, Fabra, Olivas… ¿Y cuál es mi proyecto? Volver a ponerlas en marcha, que fíjese, es una de las peticiones que hace la comunidad educativa. Y no solo eso, bajar las ratios para que sea de mejor calidad la educación o tener en cuenta el 0-3 años e incluirlo también en la educación universal y gratuita en la Comunitat Valenciana. Si nos vamos a la sanidad, a mí me gustaría blindar por ley para que nunca más se pudiera privatizar ningún hospital ni ningún centro de salud. Aquí en la provincia de Castellón hemos tenido noticia y todavía estamos intentando averiguar e investigar el alcance de la firma de cribados y de pruebas diagnósticas por personal que no tiene la capacidad hacerlo. Con la sanidad de las personas no se juega. O desde luego la vivienda, ante el absoluto abandono y también la perversión, primero del Consell de Mazón y ahora de Pérez Llorca. Para mí esos serían pilares fundamentales. Y no solo para mí, también para la ciudadanía.

"Hay un interés del PP de decir 'no' a todo lo relacionado con Pedro Sánchez"

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, denuncia que el Gobierno central debe 250 millones de euros a la provincia, acumulados desde 2023 por la falta de actualización de las entregas a cuenta en concepto de participación en los tributos del Estado. ¿Se abonará esa cuantía a las entidades locales?

Primero le tengo que decir a la señora Barrachina que es un bulo. No hay una deuda de algo que no está reconocido. ¿Y sabe por qué no está reconocido? ¿Por qué no existe ese saldo de entregas a cuenta y de capacidad de gasto? Porque el PP ha votado sucesivamente en contra de la capacidad de gasto de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas en el Congreso de los Diputados. Cuando el Gobierno de España señala en Madrid que cada vez que el PP vota en contra de cosas beneficiosas para los territorios, siempre señalamos que parece que le quieren pegar una patada a Pedro Sánchez, pero en realidad se la están pegando a los ciudadanos de Castellón, Valencia o de Alicante. Lo que tiene que hacer la señora Barrachina, mejor dicho, el señor Pérez Llorca es decirle la verdad a la ciudadanía y que tendrían capacidad de gastar 3.700 millones de euros más al año como comunidad si aceptaran el nuevo modelo de financiación que está ofreciendo el presidente Pedro Sánchez y el Gobierno. Pero este debate les es incómodo. Están diciendo que no, no porque no les interese a los valencianos y a las valencianas, sino porque hay un interés del Partido Popular de decir que no a todo lo que tiene que ver con Pedro Sánchez. Y entonces lo que hacen es inventarse estas estrategias y campañas para ver si así engañan. Mi pregunta categórica es: si yo soy presidenta de la Generalitat como Pérez Llorca, o si fuera presidenta de la Diputación, ¿no creen que mi tiempo y mi energía debería estar en hacer y proponer cosas y no estar todo el día quejándose del malvado Gobierno de España? A la señora Barrachina el año pasado le sobraron millones, pues tuvo un remanente positivo y esto es porque se supone que no te hace falta dinero. En realidad lo que hay es una mala gestión manifiesta, una incapacidad, y su excusa, una y otra vez, es el Gobierno.

Momento de la entrevista, en las instalaciones de 'Mediterráneo'. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Como sabrá, la economía castellonense está estrechamente vinculada al sector azulejero, que afronta con preocupación la nueva normativa de emisiones de Europa y los sobrecostes que supondrá. ¿Defenderá el Gobierno los intereses del clúster cerámico ante Bruselas para frenar este varapalo a la industria?

Absolutamente. El sector lo sabe y hemos estado trabajando con ellos, con enmiendas que se han presentado y las que vamos a presentar. Porque hay una buena noticia: la Comisión Europea ha dado un plazo para presentar enmiendas. De hecho, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha presentado una carta en la que apoya al sector azulejero. Es importante que le expliquemos a la ciudadanía que es una industria muy intensiva en el uso del gas, cuyo precio, por muchas razones, está disparadísimo, entre otras por las guerras injustas que desde el Gobierno hemos estado denunciando, primero la de Rusia y Putin contra Ucrania y ahora también la de Estados Unidos contra Irán. Esto repercute en la vida de las personas. Pero lo que tiene que saber el sector de la cerámica es que el Gobierno de Pedro Sánchez siempre va a estar de su lado. Han recibido 74 millones de euros de apoyo. ¿Dónde ha estado el gobierno de Mazón antes y ahora de Pérez Llorca? Ni está ni se le espera, con 2 millones de euros. Esto, con Ximo Puig o conmigo de presidenta, habría sido de otra manera. También estamos invirtiendo dinero para que puedan hacer esa transición energética y que no sean tan dependientes del gas, tanto con el Perte de descarbonización como en el de hidrógeno verde. O, desde el Ministerio de Ciencia, más de 94 millones a través del CDTI. O innovamos o nos quedaremos atrás. Pero hasta que encontremos esa nueva tecnología, que lo haremos juntos y hará que seamos líderes e independientes, acompañaremos al sector azulejero.

El sector primario reclama que el Gobierno español presione a la Unión Europea para poner límites o más controles a las importaciones de países como Sudáfrica, que impactan directamente contra los productores locales. ¿Atenderán esta reivindicación?

Por supuesto. Son dos temas en los que tenemos una comunicación directa con los sectores afectados. El ministro Planas también es valenciano, con una altísima sensibilidad y siempre ha defendido y lo sigue haciendo esa exigencia de control fitosanitario, de los productos que puedan llegar de otras latitudes, de África, precisamente para que no nos entre ninguna plaga que pueda afectar a nuestro propio sector y para que no haya una competencia desleal. Me gustaría recordar, en este sentido, que en el Consejo de Ministros de esta semana Planas volvió a llevar otro paquete de 64 millones de euros para las superficies agrícolas afectadas por la dana. La política es útil cuando la gente tiene problemas. Cuando tuvimos muchos, como en la crisis financiera de hace una década, no se daban ayudas a nadie. Ha llegado Pedro Sánchez y tanto en la pandemia, con los ERTE, como en las sucesivas crisis, el Gobierno de España ha estado ahí ayudando. Son formas de ejercer la política absolutamente distintas.

El turismo, aunque de forma aún bastante estacional, cobra cada vez más relevancia dentro de la economía de la provincia de Castellón. ¿Es usted partidaria de recuperar la tasa turística?

Sí. De hecho, la semana que viene, desde el Partido Socialista, vamos a volver a proponerlo en Les Corts, porque además la forma en que lo hacemos damos oportunidad a los municipios de aplicarla o no. Así de fácil. Sabemos que hay realidades muy distintas y muchos tipos de turismo, del estacional al más masificado. Y es un debate que se tiene que abrir, como hizo Roig en las Fallas. ¿Por qué no podemos, en determinadas circunstancias o ciudades, aplicar una tasa turística que revierta la mejora de los servicios que ofrecemos también a la ciudadanía? Una ciudad turística, al final, tiene que gastar más. ¿Por qué lo tiene que pagar solo el vecino?

La ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, durante la entrevista. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Echando la vista atrás, hace tres años perdieron el gobierno en municipios como Orpesa, Vinaròs, o Morella. ¿Cuál es la hoja de ruta para devolver al PSPV a los ejecutivos locales?

Nosotros gobernamos en más del cuarenta y pico por ciento de los gobiernos municipales y si sumamos otro quince por ciento donde ganamos pero no gobernamos, estamos hablando de que el PSPV, pese a que no se nos dieron demasiado bien las últimas elecciones, tenemos capacidad de gobierno en el cincuenta y pico-sesenta por ciento de los municipios. Yo me voy a dejar la piel con todos aquellos alcaldes y alcaldesas y candidatos que eran maravillosos, pero que toparon con una ola reaccionaria, no solo en España, también en Europa o Estados Unidos. Ahora, con este nuevo panorama global de EEUU metiéndonos otra vez en una guerra con gran impacto en la vida de las personas, ya no solo en nuestro día a día sino en las muertes que está habiendo, o con el genocidio en Gaza, yo creo que esto nos tiene que despertar y hacer ver que hay dos modelos de gobernar el mundo y también nuestras ciudades. Porque cuando aquí señalan a las personas migrantes o al diferente, cuando se habla de prioridad nacional y se intenta dibujar un modelo excluyente de sociedad, me recuerda a lo que ocurre con el ICE en Estados Unidos. Y no quiero que aquí nos ocurra eso. Estoy profundamente convencida de que de esos dos modelos, aquí va a ganar el modelo de la solidaridad, humanidad, derechos humanos, paz... Y eso lo representan nuestros candidatos, el Partido Socialista. Así que nosotros vamos a las municipales con mucha ilusión y ganas.

También se produjo la salida del gobierno de la capital. ¿Cómo está siendo el trabajo de Rafa Simó y el grupo municipal para coger de nuevo las riendas del consistorio?

Rafa es un magnífico diputado en un área fundamental como la sanidad, pero le hemos tenido que dar ya más margen porque quiere estar centrado absolutamente en Castelló. Y es lo que toca. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo, que me consta que está siendo muy barrio a barrio y persona a persona. Y al final es como se ganan unas elecciones, mirando a los ojos a la gente. Y se puede mirar a los ojos cuando llevas un proyecto claro, creíble, honesto, como el de Rafa aquí, Pilar Bernabé en València y nuestros otros candidatos. Hay que decirle a la gente que Castelló es una ciudad tensionada en términos de vivienda, en la que merece la pena vivir, pero en la que muchas veces no se puede, por lo que hay que hacer políticas de intervención de vivienda. Lo que no se entiende es que la alcaldesa de Castelló no esté a grito pelao exigiendo el hospital, la Ciutat de la Justícia o los centros de salud. ¿Por qué no lo hace? Porque gobiernan los suyos y le da igual que maltraten a Castelló. Nosotros no vamos a abandonar a Castelló.

Esta pérdida de poder municipal se tradujo además en que el PP recuperara la mayoría en la Diputación. ¿Cómo valora la acción del secretario general del PSPV en Castellón, Samuel Falomir, para movilizar a los socialistas de la provincia?

La Diputación significa quién tiene más poder municipal y nosotros vamos a por todas. Queremos recuperar los municipios que perdimos y, si podemos, ir a más. La provincia de Castellón tiene realidades muy distintas, desde ciudades con mucho peso hasta pueblecitos. Y, por ejemplo, la política de despoblamiento se ha abandonado absolutamente. Nosotros tenemos un proyecto para la mayoría social y para todos los pueblos, sean como sean, de la provincia. Y con ese proyecto y de la mano de nuestros candidatos municipales vamos a recuperar esta provincia para hacer políticas buenas para la gente. No para estar ahí con la pancarta, bulos y cosas fake. ¿Qué hay más hipócrita que reclamar algo aquí que en Madrid votas en contra? Pues eso es el PP, aquí en Castellón y en toda la Comunitat Valenciana.

El pasado fin de semana habló de unidad en el PSPV, pero el partido sigue sin despegar en las encuestas pese al desgaste del PP por la dana y la dimisión de Mazón, o ahora la huelga indefinida de docentes. ¿Por qué cree que no están conectando con la ciudadanía?

Yo le voy a hacer una enmienda a ese análisis de las encuestas. Todas hablan de que la derecha ha perdido la mayoría social. Y la gran demostración es, una, que aquí no han convocado elecciones con la mayor crisis política, por la que ha tenido que dimitir un president de la Generalitat. No se han atrevido porque perdían. Y, dos, esos carteles de Pérez Llorca que ha tenido que poner por ahí, que son síntoma de que sabe que tiene una debilidad ante la ciudadanía y necesita poner su careto por todas las partes. Ellos pierden porque gana la izquierda. Y en este bloque estamos nosotros, que nos mantenemos con el mejor resultado que ha tenido el PSPV en los últimos años, el que sacó Ximo Puig. En 2023 obtuvimos un buen resultado, pero los partidos que se llaman a la izquierda del PSOE perdieron muchos votos. Lo que sí que han producido la dana y las sucesivas crisis políticas, primero de Mazón y ahora de Pérez Llorca, es que se active ese electorado que se quedó en casa, lo que es una magnífica noticia, porque significa que vamos a sumar. Entonces, lo que hice el otro día fue arengar al partido a estar unidos. Somos el único partido en la Comunitat Valenciana que ha hecho todos sus procesos congresuales, que ya tiene un proyecto y un liderazgo claro. El PP no ha hecho congreso, no quiere o no puede. El dolor de cabeza de Pérez Llorca es que Feijóo lo aclame como candidato y aquí hay una pelea: Barrachina, Mompó... Ellos sí están muy mal y muy divididos, con una grave crisis y dándole votos a Vox. Pero la buena noticia es que, si queremos, podemos. Que somos más. Y lo están diciendo las encuestas. Mi trabajo es aglutinar esa mayoría de izquierdas para que se haga posible. Y es posible.

Morant respondió a cuestiones centradas en la provincia, pero también sobre política autonómica. / MANOLO NEBOT ROCHERA

¿Cree que ser ministra puede pesarle factura en su futura candidatura a la Presidencia de la Generalitat, después de las experiencias de Pilar Alegría en Aragón y las perspectivas electorales de María Jesús Montero en Andalucía?

Cada región y cada persona son diferentes. Yo llevo dos años ya como secretaria general del PSPV. Me he sometido a dos congresos y me siento absolutamente respaldada por el partido y la ciudadanía. Y ser ministra del Gobierno significa que este martes aprobé junto con el resto de ministros esos 64 millones de euros más para el sector agrícola de la Comunitat Valenciana. O esos 74 millones que han venido al sector cerámico frente a los dos millones de Mazón. O subidas de las pensiones, cosa que el PP vota en contra. O del salario mínimo interprofesional. O como ministra estoy ofreciendo a la Comunitat Valenciana 3.700 millones de euros más y Pérez Llorca como president los está rechazando. Con cualquiera de esas medidas yo estoy haciendo más por la Comunitat Valenciana como ministra de lo que hará Pérez Llorca en todo su mandato.

¿Otro mal resultado este domingo en Andalucía le haría replantearse la estrategia?

Andalucía es Andalucía; y la Comunitat Valenciana es la Comunitat Valenciana. Necesito volver a repetir que si el PP creyera que aquí tiene una mayoría social habría convocado elecciones. Las elecciones en Aragón, Extremadura o Castilla y León fueron convocadas por los presidentes autonómicos con excusas varias: que no tenían presupuestos o no querían gobernar con Vox. Y ahora gobiernan con más Vox y más condiciones de Vox. Aquí, por ejemplo: ¿Qué engaño es este de que no estén presentando los presupuestos? ¿Están esperando a las elecciones de Andalucía para hacerlo? ¿Por qué? Son ellos los que atan unas elecciones a otras, los que nos quieren condicionar unos territorios a otros. Yo defiendo la Comunitat Valenciana y tengo claro, y los valencianos tienen muy claro, que el problema en gran medida es este gobierno del PP, primero con Mazón y ahora con Pérez Llorca.

"Soy más útil trabajando en el Gobierno de España que solo criticando"

Aun así en algún momento deberá dejar de ser ministra para centrarse en el PSPV y su candidatura a las elecciones autonómicas ¿Cuándo tiene previsto hacerlo?

En algún momento eso pasará. Pero lo más importante es que la gente sepa que da igual que yo hoy me haya levantado en València, en Madrid o en Bruselas. Diana Morant tiene una prioridad y son los valencianos. Creo que soy más útil trabajando en el Gobierno de España que solo criticando. La gente espera propuestas y yo puedo demostrar con mi acción y mi día a día que allá donde esté puedo trabajar por los valencianos y las valencianas. Entonces, que la gente tenga clarísimo que si mañana Pérez Llorca convoca elecciones, si quiere que lo haga mañana mismo, yo voy a estar aquí. No voy a dudar en ningún momento cuál es mi prioridad, porque además es mi tierra y me duele lo que está pasando aquí.

¿Apostarán por la continuidad en las listas autonómicas o tiene previstos cambios relevantes?

Como somos un partido profundamente democrático, todo esto lo sometemos a un trabajo interno. Todavía no se han abierto esos procesos, pero imagino que se abrirán este verano. Queremos ser el equipo de la gente y el proyecto de la gente, por eso el otro día presenté un proyecto de unión del partido, pero también de apertura. Nosotros queremos que la gente pueda opinar y decidir cuál va a ser el proyecto del Partido Socialista, porque queremos ser el proyecto de la mayoría social.

"Ximo Puig es un valor. El Gobierno del Botànic sigue teniendo muy buen recuerdo"

Más allá de este proceso, ¿qué papel tendrá su número dos, la valldeuxense Tania Baños?

A Tania no la voy a meter en un problema, porque es una magnífica alcaldesa y la Vall d’Uixó la adora. Lo único que puedo decir es que tiene un gran futuro por delante y estará donde ella quiera. De momento, por lo que a mí me cuenta, su cabeza y toda su pasión está puesta en la Vall d’Uixó. Pero, desde luego, a mi me ayuda muchísimo tener a Tania en el equipo y a Rafa Simó, Samuel Falomir, José Benlloch, María José Salvador, Ernest Blanch… Para mí es importantísimo que, aparte de los proyectos municipales, me ayuden en este proyecto autonómico. ¿Sabe esto que se dice de que en los municipios se vota a la persona? Pues yo quiero que en la Vall d’Uixó, cuando voten a Tania, me voten a mi también porque vean que ambas son el mismo equipo y la misma manera de hacer la política. Quiero ir de la mano de nuestros grandes alcaldes y alcaldesas para que la gente sepa que, al final, el Partido Socialista, a todos los niveles, ofrecemos lo mismo. Y que hagamos esa gran entrada, otra vez, en los gobiernos municipales, en el gobierno autonómico, en las diputaciones...

Antes mencionó al expresident Ximo Puig y ya en el comité nacional reivindicó su legado. ¿Explotarán más su figura y cobrará protagonismo de cara a las elecciones?

Por supuesto. Para nosotros, Ximo Puig es un valor. El Gobierno del Botànic sigue teniendo muy buen recuerdo. Cuando ocurrió la dana, yo repetía mucho una frase: con Ximo Puig no habría pasado. ¿Y sabe por qué la puedo decir? Porque tiene credibilidad.