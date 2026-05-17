Los estudiantes de Castellón se unen a la huelga de profesores: "Si no tienes exámenes no vayas a clase"

El Sindicat d’Estudiants de la Comunitat Valenciana ha comunicado este domingo a los equipos directivos de los centros educativos la convocatoria de una huelga estudiantil a partir del 18 de mayo. La protesta se mantendrá mientras dure la huelga del profesorado y abarcará la totalidad de la jornada lectiva, tanto en horario de mañana como de tarde.

Según el escrito remitido por la organización estudiantil, la decisión ha sido adoptada de forma colectiva por el alumnado como muestra de apoyo a los docentes y como denuncia del “abandono” de los centros públicos y del deterioro del sistema educativo. El sindicato asegura que los estudiantes son “una de las mayores víctimas” de esta situación y que se suman a la movilización “por unos servicios públicos y de calidad”.

"Nuestros docentes están protagonizando una batalla ejemplar en defensa de la educación pública y por unas condiciones de trabajo dignas. Y esa batalla es un combate que nos involucra al conjunto de la clase trabajadora valenciana porque es la batalla por nuestro futuro, por poder estudiar y educar en condiciones dignas", continúan. "En esta lucha nos jugamos mucho, y porque los estudiantes del País Valencià no nos ponemos de perfil, desde el Sindicat d’Estudiants llamamos a no acudir a clase mientras dure la huelga indefinida, y acudir solo si tenemos exámenes programados. Así, parando las clases por completo y mostrando que las y los estudiantes estamos con nuestras docentes, podremos participar en todas las movilizaciones y empujar esta lucha hacia la victoria", explican

"Las y los docentes y el resto de la comunidad educativa hemos aguantado demasiado: aulas que se caen a pedazos, bajas que no se cubren, unas aulas masificadas, barracones como solución, una reconstrucción que no llega a la zona DANA, falta de plazas en la FP, falta de recursos informáticos y materiales… la Conselleria nos ha dejado claro por activa y por pasiva su profundo desprecio por la escuela pública por los que estudiamos y trabajamos en ella. Y, sin embargo, sí que ha mostrado su gran amor por los que hacen negocio con la educación, como el Opus Dei, a quien la consellera Ortí le ha regalado 72 millones de euros", han criticado.

El sindicato recuerda que la convocatoria se ampara en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, que reconoce que las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir de tercero de Educación Secundaria Obligatoria respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni podrán ser objeto de sanción, siempre que sean resultado del ejercicio del derecho de reunión y se comuniquen previamente a la dirección del centro.