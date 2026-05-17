Los gimnasios sacan músculo en Castellón y ya mueven 40 millones de euros al año

Están por todas partes. No hay barrio de Castelló que no cuente con uno, dos, tres y hasta cuatro gimnasios. Y en Vila-real, Almassora, Burriana, la Vall d’Uixó o Vinaròs ocurre lo mismo. Cada vez hay más. Y lo sorprendente es que todos están llenos. Cada tarde, sobre todo de lunes a jueves, hay que pelearse con decenas de usuarios para utilizar la elíptica o la máquina de remo o para encontrar sitio en la clase dirigida de body pump, yoguilates o spinning. ¡Una locura! Ahí van solo un par de datos: una de cada tres personas de la provincia están apuntadas a algún centro deportivo y la oferta de instalaciones municipales, clubes, gimnasios y centros de yoga o pilates ya alcanza los 543 locales. Récord histórico.

Los últimos datos del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) reflejan a las claras la evolución que ha sufrido el sector en los últimos años, pero la verdadera revolución ha llegado de la mano de la industria del fitness y, en concreto, de los locales low cost. Solo en el último año, han abierto en Castellón doce nuevos gimnasios (de los 162 que había a finales del 2024 se ha pasado a 174) y las calles de las principales ciudades de la provincia están llenas de instalaciones que llevan nombres como Forma Sport, Basic Fit, Fitness Park o VivaGym. Una lista que en los próximos meses irá todavía a más. La cadena Synergym, por ejemplo, tiene previsto abrir este mismo mayo un gimnasio en la Vall d’Uixó y dentro de muy pocos meses levantará la persiana de otro centro en la avenida Capuchinos de Castelló.

La cadena Synergym prepara una nueva apertura en la avenida Capuchinos de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Del total de la población de Castellón mayor de 15 años que está abonada o es socia de algún centro deportivo (se incluyen instalaciones municipales, locales especializados en yoga, academias de baile...), unas 90.000 están inscritas a algún gimnasio, según datos de la última Encuesta de Hábitos Deportivos que elabora el Ministerio de Educación y el informe que acaba de elaborar la Fundación España Activa, en colaboración con Deloitte. Cada uno de esos usuarios abona una media de 38,2 euros al mes, lo que da un montante de unos 40 millones de euros al año. En el conjunto nacional, el año pasado el sector del fitness alcanzó un volumen de 3.235 millones de euros, con 5.806 centros que prestan servicio a 8,3 millones de usuarios, de los que siete millones son abonados. «El crecimiento del sector es una excelente noticia, ya que consolida la práctica deportiva como un pilar fundamental para la salud y el bienestar de nuestra sociedad, además de incrementar el interés del inversor y lograr un mayor dinamismo económico», apunta el informe.

De la discoteca al ‘gym’

La burbuja que están protagonizando los gimnasios en Castellón tiene mucho que ver (o todo) con el cambio de hábitos de los jóvenes. Los chicos y chicas de 17 ó 18 años han dejado las discotecas por el gimnasio y, de hecho, en muy poco tiempo los menores de 25 años han pasado de suponer el 30% de los usuarios al 50 o incluso el 60%. «Aunque estamos enfocados a todos los públicos, nuestro principal cliente es la gente joven», coinciden en varias instalaciones consultadas.

Andrea y Laura son dos de las cientos de jóvenes que en Castelló acuden asiduamente al gimnasio. «Vamos entre tres y cuatro veces a la semana. Hacemos ejercicios de fuerza con máquinas y siempre solemos quedar. Lo peor es que va muchísima gente e intentamos a acudir a unas horas donde la afluencia de usuarios es menor, por ejemplo, a mediodía o los domingos por la mañana», describen estas estudiantes de primero de Bachillerato que reconocen que van atraídas por unos precios más que competitivos y unos horarios que, en muchos casos, se prolongan hasta la una de la madrugada.

Pero no todo son centros low cost. Estas cadenas conviven con instalaciones que llevan años y años en la provincia y que ofrecen otro tipo de servicios como un importante abanico de clases dirigidas y algunos incluso piscina climatizada. «Hay público para todos, porque nunca como hasta ahora había habido tanta gente apuntada al gimnasio», dicen.