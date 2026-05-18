El aeropuerto de Castellón acude a Italia a la 'caza' de nuevas rutas

El aeropuerto de Castellón participa esta semana en la feria Routes Europe con el fin de sumar nuevas rutas y aumentar las 16 conexiones aéreas que se ofrecerán esta temporada estival en la infraestructura provincial.

Aerocas ha concertado durante la cita, que tiene lugar del 18 al 20 de mayo en Rimini, una veintena de reuniones con representantes de la aviación comercial, entre las que se incluyen encuentros con aerolíneas orientados a la captación de nuevas rutas y la consolidación de las existentes. Asimismo, se contemplan reuniones con aeropuertos con los que existe conexión, con el objetivo de trazar líneas de actuación conjuntas.

El aeropuerto participa estos días en la feria Routes Europe. / MEDITERRÁNEO

Estreno de este año

Entre otros, hay programados sendos encuentros con los aeropuertos de Bolonia y Manchester, con los que se abordará el estreno de las nuevas conexiones con Castellón, a partir del próximo 1 de junio.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha explicado que la presencia en Routes Europe, el principal foro de conectividad aérea del continente, “es una más de las iniciativas de promoción que lleva a cabo el aeropuerto para favorecer el crecimiento del tráfico comercial y la mejora de la conectividad aérea”.

El aeropuerto de Castellón opera en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura. A lo largo del año hay programados 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas. En el primer cuatrimestre del año, el aeropuerto ha registrado 73.353 pasajeros, con un incremento del 15% respecto al mismo