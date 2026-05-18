Alerta en el Centro Comercial Salera: Llega el Torneo FC26 junto @AndoniiPM

El Centro Comercial Salera se prepara para acoger el mayor despliegue tecnológico y competitivo de la provincia con el regreso de la Play Zone 2026, una cita imprescindible en las salas de Cinesa, donde los organizadores, han decidido tirar la casa por la ventana. En esta edición, el recinto no solo se transformará en un paraíso de realidad virtual y simuladores de alta gama, sino que servirá de escenario para un torneo de FC26 con 1.900€ en premios que culminará en una final cinematográfica. El evento contará con una estrella de excepción: el célebre creador de contenido @andoniipm, que estará presente en la plaza-zona de juegos, donde podrán jugar contra él. Andoni capitaneará una experiencia diseñada para llevar el ocio digital en Castellón a una nueva dimensión.

🏆 Gran Torneo FC26: 1.900€ en Premios

Calendario del Torneo: Sábado 23 (11:00h a 15:00h): Fase de eliminatorias.

Fase de eliminatorias. Sábado 30 (11:00h a 15:00h): Fase de octavos y cuartos.

Fase de octavos y cuartos. Sábado 30 (18:00h a 20:00h): Semifinal y Final en Sala de Cinesa.

Plazas agotadas

Un despliegue tecnológico sin precedentes en Castellón

Desde Salera, han diseñado un espacio donde la vanguardia y la diversión convergen. El objetivo es claro: ofrecer una experiencia inmersiva que vaya más allá de una simple partida de videojuegos. Para lograrlo, han transformado la plaza central del centro comercial en un ecosistema digital dividido en varias áreas de alto rendimiento.

En la zona de juego libre en Castellón, los visitantes encontrarán simuladores de conducción de última generación diseñados para replicar con exactitud la física de los circuitos profesionales. Además, han apostado fuertemente por la Realidad Virtual en eventos, permitiendo que los usuarios se desconecten del mundo físico para sumergirse en entornos tridimensionales impactantes. Los puestos de PlayStation y Nintendo Switch completan una oferta donde los títulos más populares del mercado estarán a disposición de cualquiera que desee probar sus habilidades de forma totalmente gratuita, siempre que dispongan de la aplicación oficial del centro.

El fenómeno @andoniipm: El gran reclamo de la Play Zone

La elección de @andoniipm como embajador y protagonista de la clausura (día 30 de mayo) no es casual. El carisma y la técnica del jugador son el motor perfecto para incentivar la participación en el Torneo FC26 en Salera. Andoni no solo acudirá como espectador de lujo; su presencia garantiza que los finalistas sientan la presión y la emoción de competir frente a un referente del simulador futbolístico más famoso del mundo.

Han preparado una serie de sorpresas relacionadas con el influencer, que se irán desvelando a través de las redes sociales oficiales. La posibilidad de ver jugar en directo a una figura de este calibre es, sin duda, el mayor incentivo para que los gamers de Castellón se acerquen a las instalaciones durante los últimos fines de semana de mayo.

El compromiso de Salera con el ocio digital y la comunidad / archivo

Estructura del Torneo FC26: 1.900 euros en juego

La competición es el alma de la Play Zone. Han organizado un cuadro de competición riguroso que busca premiar la excelencia y la estrategia en el campo virtual. El Torneo de videojuegos cuenta con una bolsa total de 1.900€, una cifra que sitúa a esta cita como una de las más relevantes del circuito regional.

El compromiso de Salera con el ocio digital y la comunidad

El ocio en centros comerciales ha evolucionado. Ya no se trata solo de compras, sino de generar recuerdos y experiencias compartidas. Al organizar eventos de esta magnitud, Salera se posiciona como un referente cultural y tecnológico en la Comunidad Valenciana. La logística para acceder a la zona de juego es sencilla pero efectiva: el uso de la App del Centro Comercial Salera no solo facilita el control de aforo, sino que otorga beneficios exclusivos a los miembros de su comunidad digital.

Noticias relacionadas

Es importante destacar que han tenido en cuenta todos los perfiles de usuarios. Mientras los más competitivos se centran en el FC26, las familias pueden disfrutar de los eventos gratuitos para niños en Castellón dentro del mismo espacio, explorando los mundos de Nintendo o experimentando por primera vez con las gafas de realidad virtual.