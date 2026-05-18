Confusión en el comercio de Castellón por los cambios de Bizum

La plataforma de pagos instantáneos Bizum cumple 10 años con uno de los cambios más importantes de su historia. Este servicio, creado por la banca española para facilitar pequeñas transferencias de dinero entre particulares mediante el uso del móvil, ha ido ganando funciones con el tiempo, como la posibilidad de abonar impuestos o hacer pagos en comercios electrónicos. En breve dará el salto a las tiendas físicas, aunque la sensación generalizada entre los establecimientos de Castellón es de confusión. No saben los detalles concretos sobre su funcionamiento, ni las comisiones que aplicarán los bancos.

La secretaria de Confecomerç Castelló, Teresa Esteve, menciona que a esta organización "no nos ha llegado ninguna consulta sobre este tema", debido a que los responsables de los negocios no son conocedores de las novedades, ni han recibido explicaciones por parte de las entidades financieras con las que trabajan. Algo que es extensivo entre los clientes.

Dudas en el comercio local

"Hasta ahora había tiendas que cobraban a través de Bizum, dando un número de móvil". Un proceso más farragoso que el que se piensa aplicar en breve, que recordará mucho al tipo de pagos sin contacto entre un teléfono móvil y un terminal TPV. Esto se hará mediante una aplicación independiente, parecida a Google Pay o Apple Pay. Estaba previsto que apareciera el 18 de mayo, pero lo más probable es que esté disponible desde el 1 de junio.

Una comodidad que comportará el cargo de comisiones a cuenta de los establecimientos, si bien estas serán inferiores a las del actual sistema con tarjeta bancaria. Pese a ello, Esteve saluda la novedad. "Si al comercio le cuesta menos dinero y hay una agilidad en los pagos, bienvenido sea este servicio", comenta, si bien avisa de que el Bizum es un ejemplo de brecha digital: "Los mayores apenas lo usan".

Pago a través de móvil en una tienda. / Mediterráneo

Prefieren el metálico

El nuevo Bizum también pone el foco en aquellos negocios que no aceptan el pago en tarjeta, porque disponer de un TPV y pagar comisiones por operación merma el margen de beneficio. Un caso evidente es el de los bares, que solo aceptan el uso de tarjeta a partir de una determinada cantidad, o directamente carecen de datáfono. Fran Segura, desde el restaurante Mesón de la Vila, en Forcall, es de los que prima el uso del dinero en efectivo, o bien ofrece un número de móvil para abonar con Bizum. "Es una opción que está limitada a 60 operaciones recibidas al mes, que a nosotros ya nos va bien, por lo que pensamos seguir como ahora".

Supermercados y despliegue gradual

En cuanto a los supermercados, no se prevén cambios, al menos a corto plazo. Desde la agrupación de este tipo de negocios en la Comunitat Valenciana, Asucova, afirman "no tener incidencia de que se solicite; se está valorando, pero no se ha recibido ninguna necesidad". El motivo es que "el 100% de los supermercados disponen de datáfonos en todas sus cajas", por lo que el pago con tarjeta de débito o crédito ya está asegurado. Desde esta organización comentan que esta novedad "va a ser útil en aquellos servicios o pequeños comercios en los que no puedan disponer o no quieran usar datáfono, y es una solución alternativa".

Este renovado Bizum se activará de forma gradual. Por eso, no todas las entidades financieras lo tendrán desde el primer momento. Algo que puede estar relacionado con la confusión inicial.

Más margen para bancos y comercios

El salto a los establecimientos físicos -en comercio por internet ya está implantado- no solo tiene la intención de aportar una nueva opción a los consumidores y comerciantes. También se ve como una estrategia de los bancos para reducir la dependencia de las empresas encargadas de la emisión de las tarjetas, como Visa o Mastercard. Firmas de capital norteamericano, de modo que esta estrategia intenta ganar independencia económica por parte de la Unión Europea en tiempos de tensiones económicas a nivel global. De paso, los bancos ganan margen de beneficio, y los comercios pagarían unas comisiones más bajas.