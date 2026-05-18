Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la mercantil PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 23 de junio de 2026 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2026 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y del Informe de Gestión, presentados por el órgano de administración.

Segundo. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Tercero. Aprobación de la gestión social en el ejercicio de 2025.

Cuarto. Determinación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2026.

Quinto. Nombramiento de auditores.

Sexto. Ruegos y preguntas.

Séptimo. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión e informe de auditoría, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En L’Hospitalet de Llobregat, a 14 de mayo de 2026 - D. Sergi Guillot Pichot, en representación del Administrador solidario de la Sociedad, Grupo Zeta, S.A.U.