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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Junta de accionistas

Junta de accionistas / Mediterráneo

Se convoca a los accionistas de la mercantil PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 23 de junio de 2026 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2026 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

  • Primero.        Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y del Informe de Gestión, presentados por el órgano de administración.
  • Segundo.      Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
  • Tercero.        Aprobación de la gestión social en el ejercicio de 2025.
  • Cuarto.           Determinación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2026.
  • Quinto.           Nombramiento de auditores.
  • Sexto.            Ruegos y preguntas.
  • Séptimo.        Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

 

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión e informe de auditoría, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En L’Hospitalet de Llobregat, a 14 de mayo de 2026 - D. Sergi Guillot Pichot, en representación del Administrador solidario de la Sociedad, Grupo Zeta, S.A.U.

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