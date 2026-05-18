La Diputación de Castellón ensalzará la trayectoria profesional de Sara Sorribes con el Mérito Deportivo en el Día de la Provincia 2026.

La institución provincial reconocerá a la tenista de la Vall d’Uixó y medalla de bronce olímpica en dobles femenino, Sara Sorribes, por su brillante trayectoria deportiva y por haber llevado el nombre de la provincia a las mejores pistas del panorama mundial.

“Es todo un orgullo contar en nuestra tierra con una de las tenistas españolas más prestigiosas a nivel mundial que destaca por sus logros y su profesionalidad”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien le ha anunciado a la tenista el galardón. “La trayectoria y los logros profesionales de Sara hablan por sí del talento de la deportista castellonense”.

Desde los seis años

Sara Sorribes empezó a jugar a tenis a los seis años en el Club de Tenis Uxó impulsada por su madre, Manoli Tormo, monitora de tenis. Con tan solo 14 años se convirtió en la tenista española más joven en sumar un punto en la Women's Tennis Association (WTA), lo que impulsó su debut profesional en el el torneo del WTA de Río de Janeiro de 2015.

En su trayectoria profesional suma dos títulos individuales y siete títulos de dobles en el circuito WTA, entre ellos el prestigioso WTA 1000 de Madrid conquistado en 2024 junto a Cristina Bucsa. Además, alcanzó el puesto número 32 del ranking mundial en individuales en febrero de 2022 y el número 17 en dobles en mayo de 2024. También destacan sus 11 títulos individuales y cinco de dobles en el circuito ITF.

Además, la valldeuxense conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de dobles femeninos junto con Cristina Bucsa, convirtiéndose así en la primera atleta femenina de la provincia en alcanzar el podio olímpico.

"Estilo de juego único"

”Su estilo de juego único, su capacidad de lucha y perseverancia le han llevado a alcanzar el top 35 de mejores jugadoras de tenis del mundo y a convertirse en un gran referente para muchas jóvenes tenistas de nuestra provincia que sueñan con ser como ella”, ha resaltado la máxima dirigente provincial.

Marta Barrachina ha querido reafirmar el compromiso de la Diputación con el deporte y la promoción del talento de la provincia. “Castellón es cuna de grandes deportistas y desde esta institución vamos a seguir trabajando para generar oportunidades, fomentar el deporte base y continuar posicionado la provincia como el mejor escenario deportivo”.

Sara Sorribes se une a los galardonados en el Día de la Provincia 2026 ya anunciados por la institución provincial y que son Juan García Ripollés con la Alta Distinción, Teléfono de la Esperanza con el Mérito Solidario, Arkadia Space con el Mérito a la Innovación y Melchor Zapata con el Mérito de las Artes.