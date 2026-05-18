La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el sector vitivinícola de la provincia con la celebración de la IV Muestra Profesional de Vinos IGP Castelló. Un evento exclusivo para profesionales del sector que, un año más, ha reunido a bodegas, expertos y figuras del vino en el Patio de les Aules de la institución provincial.

El diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, ha participado este lunes en la jornada y ha asegurado que “esta muestra se ha consolidado como un escaparate fundamental para seguir dando visibilidad al excelente trabajo que realizan las bodegas de nuestra provincia y para fortalecer la proyección del vino de Castellón”.

Más proyección

Una cita para descubrir nuevos vinos, hablar con los elaboradores, intercambiar experiencias y seguir construyendo vínculos alrededor de un territorio vitivinícola con identidad propia. En este sentido, el diputado ha destacado la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros para “dar a conocer la calidad de nuestros vinos y reforzar su proyección dentro y fuera de nuestra tierra”.

“Los vinos de Castellón son parte del sabor y de la identidad de nuestra tierra y merecen seguir ganando presencia y prestigio”, ha resaltado Fornas, quien ha puesto en valor el “esfuerzo y la dedicación” de cada una de las bodegas para elaborar vinos “espectaculares”. Asimismo, el diputado ha reiterado el compromiso del gobierno provincial para seguir respaldando e impulsando al sector, insistiendo en que el vino “es un sector estratégico en la provincia de Castellón”.