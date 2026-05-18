Ecselec 2026 convertirá Castelló en el epicentro de la innovación tecnológica

Ecselec 2026 convertirá el Palau de la Festa de Castelló en punto de encuentro de la innovación tecnológica.

El emblemático espacio de la capital de la Plana acogerá, el 22 de mayo, una nueva edición de Ecselec (Encuentro del Sector Eléctrico de Castellón), un evento que reunirá, en una sola jornada, a los principales actores de los sectores eléctrico, electrónico, iluminación, telecomunicaciones, energías renovables y movilidad eléctrica.

La cita congregará a distribuidores, profesionales, empresas y centros de formación con el objetivo de fortalecer los lazos dentro del sector y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos.

La cita incluye charlas y un completo programa informativo dentro de la oferta sectorial. / Mediterráneo

Espacio de referencia

Consolidado como una cita clave en la Comunitat Valenciana, Ecselec se posiciona como un espacio de referencia para conocer las últimas tendencias en tecnología e innovación aplicada a la industria, la smart factory y la iluminación, abarcando sus distintas vertientes y aplicaciones. El encuentro permitirá acercar a los asistentes las novedades vinculadas a estos ámbitos y ofrecerá una visión actualizada de soluciones y propuestas dirigidas al sector profesional.

En esta edición, el evento contará con la participación de más de 40 expositores, que presentarán soluciones avanzadas y propuestas innovadoras orientadas a responder a las necesidades reales e inmediatas de los profesionales del sector. Esta amplia oferta permitirá conocer, de primera mano, nuevas herramientas, sistemas y desarrollos que están marcando el futuro de la industria y que forman parte de la evolución tecnológica de la actividad profesional.

Propuestas

Ecselec 2026 no será únicamente un espacio expositivo. La jornada se plantea también como un entorno de intercambio de conocimiento, networking y oportunidades de negocio, en el que empresas, técnicos y especialistas podrán conectar, compartir experiencias y explorar vías de colaboración. La presencia de diferentes perfiles profesionales y formativos favorecerá el diálogo entre los agentes vinculados a la actividad industrial y tecnológica.

La cita reunirá en un espacio propuestas vinculadas a la tecnología y a la innovación aplicada, con especial atención a las necesidades de quienes trabajan en estos sectores.

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Con esta nueva edición, Castellón refuerza su papel como enclave estratégico para la innovación industrial y tecnológica en la Comunitat Valenciana. La celebración de Ecselec 2026 sitúa de nuevo a la ciudad en el mapa de los encuentros profesionales orientados al desarrollo del sector eléctrico, electrónico, de la iluminación, las telecomunicaciones, las renovables y la movilidad eléctrica.