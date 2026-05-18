La guerra en Oriente Medio vuelve a disparar el número de trabajadores en ERTE en Castellón

Las siglas de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) son sobradamente conocidas entre los trabajadores de Castellón. La pandemia los activó de manera masiva ante el cierre obligado de numerosas actividades económicas, pero poco tiempo más tarde se adoptaron por parte de la industria cerámica para hacer frente a la crisis energética de 2022 y a la reducción de la demanda por parte de algunos mercados estratégicos.

En esa época, prácticamente todas las empresas del sector utilizaron este mecanismo para evitar despidos y reducir los costes laborales en un momento de descenso de pedidos. Al cierre de 2022 hubo 1.334 personas en esta situación. Una cantidad solo superada en toda España por Madrid y Barcelona. A partir del año siguiente la cifra mantuvo una tendencia a la baja, aunque con altibajos.

Castellón vuelve a escalar en ERTE

Este mes de marzo estalló la guerra en Oriente Medio, lo que supuso un fuerte incremento del precio de la energía y dificultades en el tráfico marítimo. Aparte de las consecuencias en las cuentas de resultados de las empresas, se ha producido un impacto en la vertiente laboral. El mes de abril cerró en Castellón con 361 personas en situación de ERTE, lo que supone un 26% más que las registradas a finales de marzo. Los números están lejos de hace unos pocos años, pero la provincia sigue a la cabeza de España. Solo hay más afectados en Valencia, Madrid, Barcelona y Málaga, con lo que alcanza el quinto puesto nacional.

El responsable de Industria de UGT en Castellón, Javier Ferreres, expone que algunas empresas del azulejo "tenían expedientes aprobados desde hacía tiempo, que no los ponían en marcha durante los últimos meses y que ahora los han aplicado". Tal y como publicó Mediterráneo, un mínimo de tres compañías pusieron en marcha la tramitación de nuevos ERTE. Ferreres detalla que las firmas que han tomado esta vía "son pequeñas y medianas".

Más ajustes en la actividad

Desde el área de Hábitat de CCOO, Jordi Riera añade que a estos ERTE se une la estrategia de algunas azulejeras "que ante los sobrecostes ampliaron las paradas de producción en Semana Santa, aunque sin paros temporales". Además, menciona que algunas firmas "han encadenado este recurso de los ERTE desde 2021, y aún lo mantienen", aunque la situación "nada tiene que ver con los expedientes masivos de 2022".

Para las empresas, este método aporta flexibilidad laboral, pero tiene una contrapartida negativa: el tiempo que el trabajador cobra del ERTE se descuenta del paro.

La alternativa del mecanismo Red

Para evitar esto, y como método de protección entre los empleados de la provincia, tanto los sindicatos como la patronal de la cerámica solicitaron el mecanismo Red, que no reduce el tiempo de paro acumulado. Una opción rechazada en su momento por el Ministerio de Trabajo, pero que el pasado año fue aceptada para los trabajadores de Ford en Almussafes. De hecho, de los 4.646 empleados de la provincia de Valencia en un ERTE, 3.180 (el 68%) están dentro del mecanismo Red creado de forma específica para ellos.