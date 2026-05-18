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Llega el calor a Castellón: los termómetros superarán los 31 grados

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

El calor extremo se multiplicará en las próximas décadas

El calor extremo se multiplicará en las próximas décadas / Agencias

Alberto Campos

Castellón

Superado ya el ecuador de la primavera, como es lógico las altas temperaturas ya empiezan a asomar en Castellón. Tras unas semanas de inestabilidad, con episodios de lluvia no demasiado importantes pero constantes, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestran que la llegada del calor es ya un hecho.

La subida del mercurio será progresiva a lo largo de esta semana, culminando en máximas que pueden alcanzar los 31 grados en la provincia.

Calor en Castellón

El martes, las temperaturas más elevadas se registrarán en el Alto Palancia, con máximas de 27 grados. En el litoral se situarán entre los 21 (en el norte) y los 24 (en Castelló).

El miércoles habrá un ligero incremento del mercurio, con máximas de 28 grados de nuevo en el Alto Palancia, y 25/26 grados en la costa; unos registros que se mantendrán el jueves.

El viernes ya se llegará a los 30 grados en el interior sur de la provincia y a los 27 en el litoral. Pero será el sábado cuando se alcance el pico de calor de este episodio, con máximas de 31 grados tanto en el Alto Palancia como en algunas zonas de Els Ports.

Previsión de temperaturas en Castellón para el próximo sábado 23.

Previsión de temperaturas en Castellón para el próximo sábado 23. / Aemet

En el litoral las temperaturas serán más suaves, aunque se pueden alcanzar los 28 grados en Castelló.

Descenso de las temperaturas

El domingo, de cumplirse las previsiones de Aemet, habrá un significativo descenso de las máximas, de hasta cinco grados en el interior.

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