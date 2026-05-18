Llega el calor a Castellón: los termómetros superarán los 31 grados
Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Superado ya el ecuador de la primavera, como es lógico las altas temperaturas ya empiezan a asomar en Castellón. Tras unas semanas de inestabilidad, con episodios de lluvia no demasiado importantes pero constantes, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestran que la llegada del calor es ya un hecho.
La subida del mercurio será progresiva a lo largo de esta semana, culminando en máximas que pueden alcanzar los 31 grados en la provincia.
Calor en Castellón
El martes, las temperaturas más elevadas se registrarán en el Alto Palancia, con máximas de 27 grados. En el litoral se situarán entre los 21 (en el norte) y los 24 (en Castelló).
El miércoles habrá un ligero incremento del mercurio, con máximas de 28 grados de nuevo en el Alto Palancia, y 25/26 grados en la costa; unos registros que se mantendrán el jueves.
El viernes ya se llegará a los 30 grados en el interior sur de la provincia y a los 27 en el litoral. Pero será el sábado cuando se alcance el pico de calor de este episodio, con máximas de 31 grados tanto en el Alto Palancia como en algunas zonas de Els Ports.
En el litoral las temperaturas serán más suaves, aunque se pueden alcanzar los 28 grados en Castelló.
Descenso de las temperaturas
El domingo, de cumplirse las previsiones de Aemet, habrá un significativo descenso de las máximas, de hasta cinco grados en el interior.
Este es el tiempo que hará en los próximos días en Castellón:
Suscríbete para seguir leyendo
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- 30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes
- Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia
- Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube
- Muere Roberto Llombart, referente en la exportación de cítricos en Castellón