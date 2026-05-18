Locura por estudiar Ciencias del Deporte en Castellón: nota de corte altísima y hasta 600 alumnos en espera

Apuntarse a un gimnasio y levantar pesas, salir a correr, ir en bicicleta... hacer deporte está más de moda que nunca y dedicarse profesionalmente a ello, también. Y si no que se pregunten a los cientos de jóvenes, sobre todo chicos, que estudian o aspiran a matricularse en el grado de Ciencias del Deportes, una de las carreras con más demanda en Castellón, tanto en la Universitat Jaume I como en el CEU-Cardenal Herrera. «Cada vez hay más aspirantes y, sin duda, una de las claves está en que papel que el ejercicio físico desempeña en la salud, en la prevención de las enfermedades y en el tratamiento de muchas patologías», explica Pablo Monteagudo, vicedecano del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE) de la UJI.

A pesar de que en Castellón esta titulación es relativamente nueva (en la Jaume I se implantó el curso 2021-2022), en tiempo récord se ha convertido en una de las más populares, con una nota de acceso que no para de aumentar. En este curso, por ejemplo, la nota de corte se situó en 10,849 y cada año se quedan en lista de espera entre 300 y 600 alumnos. «En la facultad de Ciencias Humanas y Sociales es, junto a Magisterio, la que más demanda tiene y ocupa el número 7 de las carreras de la UJI con la nota de corte más alta», describe Monteagudo que añade que uno de los objetivos de la Jaume I captar el interés de las estudiantes, que todavía son una clara minoría.

En el CEU también hay un furor por estudiar esta titulación y ofrecen la posibilidad de cursar el doble grado en CAFD y Educación Primaria en cinco años, con el mismo coste que el grado. «Este grado ofrece un amplio abanico de salidas profesionales, como entrenamiento personal, preparación física, gestión deportiva o trabajo en centros de salud y rendimiento deportivo», explican Francisco Pardo, vicedecano de la titulación, y Francisca Castellano, profesora coordinadora de la titulación, que reconocen que el crecimiento de la industria del fitness y del deporte también ha contribuido a aumentar la popularidad de este grado en la provincia.

Alta inserción laboral

Pero el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ofrece otras muchas salidas profesionales relacionadas con el deporte, la salud y el ocio. "Además del entrenamiento deportivo, preparación física, gestión deportiva y actividad física orientada a la salud, también existen oportunidades en ámbitos como el deporte recreativo y extraescolar, la animación deportiva, el periodismo deportivo y el trabajo con personas mayores, grupos especiales o personas con discapacidad", señalan desde el CEU-Cardenal Herrera.

Al tratarse de una titulación relativamente nueva, la Jaume I todavía no dispone de estudios que permitan medir el nivel de inserción laboral de esta titulación. "No tenemos esos datos, pero sí mantenemos un contacto con muchísimos de lo alumnos que han pasado por nuestras aulas. Y la inmensa mayoría están trabajando y tienen un empleo acorde a sus estudios", describe el vicedecano de la Jaume I.