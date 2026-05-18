Martínez Mus destaca el trabajo y el compromiso de los municipios del litoral valenciano "con unas playas excelentes"
El conseller de Medio Ambiente entrega en Xilxes estos reconocimientos
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado el compromiso de los municipios y de los profesionales que trabajan en la costa de la Comunitat Valenciana por mantener unas playas "excelentes, sostenibles y accesibles".
Así se ha pronunciado el vicepresidente en el acto de entrega de las banderas azules, celebrado en Xilxes , donde ha subrayado que estos reconocimientos "ponen en valor el esfuerzo colectivo y el trabajo constante de ayuntamientos, técnicos municipales, equipos de limpieza y socorrismo, educadores ambientales y voluntariado".
La ceremonia ha contado también con la presencia de la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti; el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, así como representantes de los municipios galardonados, que han recogido los distintivos concedidos a sus playas, y del alcalde de Xilxes, Ismael Minguet.
Martínez Mus ha señalado que las 174 banderas azules obtenidas este año por la Comunitat Valenciana no solo reconocen playas y puertos, sino una manera de cuidar la tierra, de entender el Mediterráneo y de trabajar por el futuro. Asimismo, ha afirmado que estas distinciones acreditan "excelencia, calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad", además de reflejar "muchos años de trabajo, planificación y una apuesta clara por un modelo turístico sostenible y respetuoso con el medio ambiente".
Protección y progreso
En este sentido, el conseller ha remarcado que proteger la costa "no es incompatible con el progreso", sino que supone "garantizar oportunidades, economía, empleo y futuro". También ha insistido en que "una Bandera Azul no se regala, se gana", y ha recordado algunos de los requisitos necesarios para obtenerla, como la calidad del agua, la accesibilidad, la seguridad, la educación ambiental y el cuidado del entorno.
La Comunitat Valenciana ha obtenido este año un total de 174 distinciones, de las que 152 corresponden a playas, 20 a puertos deportivos y dos a embarcaciones turísticas. Además, suma diez reconocimientos más que en la edición anterior e incorpora siete nuevas playas al listado de Banderas azules en municipios como Cullera, Benissa, Calp, El Campello y Almassora. También se han recuperado enseñas en playas de Jávea, Altea, Santa Pola y Castelló de la Plana.
En el ámbito náutico, Martínez Mus ha destacado que la Comunitat Valenciana mantiene el pleno de reconocimiento en sus puertos deportivos, ya que los 20 candidatos han obtenido bandera azul. Entre las novedades de este año figura la incorporación, por primera vez, del puerto deportivo Las Fuentes, en Alcossebre.
Asimismo, el vicepresidente ha puesto en valor el trabajo de los 26 centros azules por su labor de educación ambiental y sensibilización, así como las menciones especiales concedidas este año a Gandia, por sus servicios de socorrismo, y a Santa Pola, por su trabajo en educación ambiental.
Entrega en Xilxes
Durante su intervención, Martínez Mus ha destacado especialmente el simbolismo de celebrar la entrega en Xilxes, localidad que, según ha afirmado, "representa muy bien los valores que simbolizan las Banderas azules: aprecio por el territorio, autenticidad, respeto por el mar y una manera tranquila y responsable de hacer las cosas".
El conseller ha definido las playas de Xilxes como "playas familiares, cuidadas, accesibles y que mantienen la esencia de los pueblos de costa de siempre", al tiempo que ha reivindicado el valor de preservar la identidad mediterránea y avanzar "sin dejar de ser quienes somos".
Martínez Mus ha concluido reafirmando el compromiso de la Generalitat con la sostenibilidad y la calidad del litoral valenciano. "Cada bandera representa también un compromiso con las próximas generaciones: dejarles una costa mejor, un Mediterráneo más limpio y un territorio más sostenible", ha dicho.
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