Los médicos de Castellón salen de nuevo a la calle contra el estatuto marco en otra semana de huelga

Los médicos han vuelto a concentrarse este lunes ante los centros sanitarios de la provincia de Castelló en el marco de una nueva semana de huelga para mostrar su rechazo al estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reivindicar uno que reconozca la especificidad de la profesión.

El sindicato convocante, CESM, ha destacado que la participación en este primer día de la huelga, que finalizará el viernes, está siendo "extraordinaria" con un apoyo del 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales oscilan entre un 75% y un 100% y en Atención Primaria en un 50%. Por su parte, desde Sanidad cifran el seguimiento en el 7,96%: un 11,65% en la provincia de Alicante; un 6,48% en Valencia y un 3,54 en Castelló.

Hasta el momento, la huelga ha generado ya la suspensión de más de 270.000 actos médicos en la Comunitat Valenciana. "No paramos, luchamos por lo que nuestra profesión se merece", recalca el sindicato médico. El comité de huelga tiene previsto reunirse con la Conselleria de Sanitat el próximo jueves.

Asimismo, el miércoles se ha convocado una manifestación a las 18.30 horas que en València saldrá del Palau de la Generalitat hasta Delegación de Gobierno, mientras que en Alicante arrancará en la Plaza del Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas. Los profesionales de Castellón se sumarán a la marcha de València.

El sindicato médico pide "más personal facultativo, mejores condiciones laborales, atención de calidad y el fin de la sobrecarga asistencial" y reivindica que hay que mantenerse "firmes" en la convocatoria de la huelga.

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Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado a las comunidades autónomas a materializar las "mejoras" que contempla el borrador del Estatuto Marco y, con ello, "desbloquear" la huelga que mantienen los sindicatos médicos, tras recordar que las condiciones laborales de los profesionales son competencia autónomica.