La negociación avanza pero la huelga educativa afronta este martes su séptima jornada

Pese a que en la reunión entre los sindicatos y representantes de la Conselleria de Educación ha habido avances, la huelga que mantienen los docentes en la Comunitat Valenciana tendrá continuidad el martes y afrontará, así, su séptima jornada.

No es una sorpresa, ya que pese a que ha habido acercamiento de posturas, el hipotético documento que plasme el acuerdo tiene que tener el respaldo de los docentes tras ser sometido a votación.

Entre las ofertas de Conselleria está una nueva oferta de subida salarial que alcanza 120 euros brutos al mes. Los sindicatos han adelantado que se considera insuficiente -piden 500 euros-, aunque creen que hay margen para seguir negociando.

También se ha abordado el tema de las ratios. En esta segunda versión del documento, hay un primer calendario de la reducción de la ratio de alumnos por aula en cada nivel educativo, aunque lo que marcará el número de estudiantes menos que habrá por aula será lo que marque el anteproyecto del Ministerio de Educación.

En cualquier caso, el calendario ya se les ha presentado: en el curso 2027-2028 se reducirá la ratio en Infantil a 22 alumnos por aula -esto también es nuevo-, y en Primaria, al menos, a lo que figue reglamentariamente el Ministerio. Lo que establezca el Gobierno de España para Secundaria, por su parte, será efectivo en 2028-2029 y lo que aplique en Bachillerato será en 2029-2030. Es decir, descenso de las ratios sí, pero gradual.

Movilizaciones

Por el momento, pues, continuarán las movilizaciones. Este martes será día de pegadas de carteles y concentraciones; y para el miércoles, en caso de que no haya acuerdo, desde las 11 y hasta las 20 horas habrá una jornada reivindicativa a las puertas de Conselleria.

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El jueves, coincidiendo con el Pleno de Les Corts, habría concentraciones; y el viernes manifestaciones ante la sede de la Conselleria de Hacienda en València y ante las delegaciones en Castelló y Alicante. Este lunes, la huelga ha tenido un seguimiento del 39,7%, más incluso que el viernes, cuando tuvo lugar la manifestación masiva en València.