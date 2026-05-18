Nueva alerta en los cítricos de Castellón: la mosca oriental de la fruta entra en España y pone en jaque al sector

La citricultura de Castellón tiene un nuevo motivo para estar preocupada. La Bactrocera dorsalis, más conocida como mosca oriental de la fruta, acaba de ser detectada en España, en concreto en una finca agrícola de Cantabria, lo que ha encendido las alarmas de los productores de naranjas y mandarina de la provincia, que reclaman medidas urgentes para evitar que entre en la Comunitat.

La Unió Llauradora i Ramadera ya ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que intensifique de manera urgente las medidas de vigilancia, prevención y detección precoz ante el riesgo que representa para la agricultura valenciana la reciente detección la mosca oriental de la fruta, que puede afectar a más de 120 especies vegetales, entre ellas cítricos, frutales de hueso, caqui, aguacate y hortalizas. Además, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estima que las pérdidas económicas derivadas de su establecimiento en la UE podrían superar los 1.160 millones de euros.

La organización agraria ha trasladado formalmente su preocupación tras confirmarse por primera vez la presencia de esta plaga en territorio estatal, concretamente en un huerto de El Astillero (Cantabria). "Es cierto que la localización inicial, próxima a infraestructuras logísticas de entrada de mercancías y alejada de las principales zonas productoras mediterráneas, podría facilitar su contención, pero precisamente esta circunstancia tiene que ser interpretada como una oportunidad para actuar con anticipación y contundencia antes de que la plaga pueda establecerse o dispersarse hacia áreas productoras especialmente vulnerables como la Comunitat", explican desde la Unió.

Carles Peris, secretario general de la Unió, considera que se trata de un hecho de “especial gravedad fitosanitaria”, ya que esta especie está catalogada como una de las plagas prioritarias de la Unión Europea por su elevada capacidad invasiva y su enorme impacto potencial sobre cultivos estratégicos.

La Unió recuerda que la Comunitat Valenciana concentra una parte esencial de la producción citrícola española y europea, además de otros cultivos especialmente sensibles a esta plaga, por lo que reclama actuar “con anticipación y contundencia” antes de que pueda producirse una expansión hacia las principales zonas productoras mediterráneas. La organización señala además que la experiencia acumulada con otras plagas emergentes como Xylella fastidiosa, Delottococcus aberiae o Scirtothrips aurantii demuestra que las actuaciones tempranas son determinantes para evitar consecuencias económicas y productivas mucho más graves.

Daños importantes

Los daños que ocasiona esta plaga en frutas y hortalizas son importantes. Como en el resto de moscas de la fruta, el daño se origina en el fruto a partir de la puesta y el consiguiente desarrollo larvario. Los frutos atacados presentan signos de picaduras de puesta, y en el caso de frutos con alto contenido en azúcares, alrededor del sitio de puesta se produce una exudación de azúcares líquidos que generalmente solidifican.

Entre las medidas que reclama a la Conselleria destacan el refuerzo de los programas de prospección, seguimiento y monitorización, especialmente en las zonas productoras de cítricos, frutales de hueso, caqui y aguacate. También una mayor coordinación con el Ministerio de Agricultura y con el resto de las comunidades autónomas productoras para establecer una estrategia preventiva conjunta y eficaz. Asimismo, solicita que se informe adecuadamente al sector productor valenciano sobre los riesgos asociados a esta plaga, los protocolos de detección precoz y las pautas de actuación ante posibles sospechas.

La Unió insiste en que la detección de Bactrocera dorsalis en España debe interpretarse como “un aviso inequívoco” que exige reforzar de inmediato la vigilancia fitosanitaria para proteger la agricultura valenciana y evitar un problema de enormes dimensiones para el sector agroalimentario.

Peris insiste en que “las autoridades comunitarias deben reforzar los actuales protocolos de importación y control en frontera porque la entrada continuada y permanente de nuevas plagas supone siempre un aumento del coste de explotación para los agricultores y más gasto para las Administraciones públicas. La UE debe tomarse más en serio las medidas de prevención”. También pide al Ministerio de Agricultura que “incremente de manera urgente la dotación presupuestaria destinada a sanidad vegetal, reforzando tanto los medios propios de vigilancia, diagnóstico y respuesta como la financiación dirigida a las comunidades autónomas para actuaciones de prevención, prospección, contención y eventual erradicación”.