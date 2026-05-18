¿Cómo ven los políticos de Castellón los resultados en las elecciones de Andalucía?

Las elecciones de Andalucía dejan a un PP que pasa a depender de Vox para gobernar, un PSOE que continúa en caída y una izquierda nacionalista al alza. Unos resultados que miran con lupa los líderes políticos de Castellón ante una futura cita con las urnas cada vez más cercana.

Aquí, los populares sacan pecho de la victoria y exhiben la gestión de Juanma Moreno, aprovechando para cargar contra Pedro Sánchez y urgir elecciones nacionales. En cambio, los socialistas marcan distancias entre territorios y evitan comparaciones. Por su parte, Compromís celebra el auge de Adelante Andalucía y Vox se reivindica como formación "decisiva".

La presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ensalza que "Juanma Moreno representa la política responsable y prudente que quieren los ciudadanos. Y por eso el PP vuelve a arrasar en Andalucía". A su vez, pone en valor que "somos la primera fuerza en cada convocatoria electoral (Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía) y seguimos ampliando la distancia frente a un PSOE hundido”, remarcando que "el sanchismo sale derrotado una vez más".

"Urgente una convocatoria electoral nacional"

“Con cada victoria del PP se siembra una derrota del PSOE. Es urgente una convocatoria electoral nacional para echar del Gobierno de España a un presidente que no gestiona, solo resiste”, considera Barrachina, quien sentencia que "la ola imparable del Partido Popular avanza firme y sólida. Es la política que reclama España y que cada vez está más cerca de gobernar nuestro país con el respeto a la ley y el trabajo al servicio de los españoles”.

"No se puede transportar un resultado de Andalucía a la Comunitat Valenciana", sostiene el secretario general del PSPV-PSOE en Castellón, Samuel Falomir, quien marca diferencias clave como la gestión de la "tragedia" de la dana. Aun así, el líder socialista admite que en los resultados electorales de otras autonomías "el PSOE no está sacando un buen resultado", pero destaca que "el PP también está retrocediendo en todas las federaciones".

"A la vista está que en la Comunitat Valenciana si tuvieran tan claro que podrían sacar esos resultados y gobernar tranquilamente PP y Vox, como en otras comunidades, creo que ya habrían convocado elecciones autonómicas", ha añadido Falomir, incidiendo en que el PSPV "hace mucho tiempo que está reclamando elecciones"

Espacio progresista en auge y bipartidismo en declive

Desde Compromís, su portavoz provincial, David Guardiola, resalta que "como ya pasó en otros comicios autonómicos, como en Aragón con la Cha y ahora con Adelante Andalucía, el espacio progresista que crece está conformado por fuerzas transformadoras muy arraigadas al territorio y con un bagaje de trabajo por los pueblos y la gente de su territorio y con identidad propia". Desde la coalición valencianista reivindican que "ese es el espacio que ocupa Compromís" y consideran que aquí su papel "será aún más decisivo y permitirá, a diferencia de Andalucía, una victoria del bloque de izquierdas". Asimismo, Guardiola señala que los comicios de este domingo "constata que la estrategia del PP de convocar elecciones para reafirmar mayorías absolutas les está saliendo mal".

Llanos Massó, presidenta provincial de Vox, valora que los resultados andaluces arrojan que "el bipartidismo pierde apoyo y Vox vuelve a subir y a ser decisivo también en Andalucía como ha sucedido en todos los procesos electorales que se han celebrado este año". La líder castellonense de la formación de Santiago Abascal cree que "el sentido común se irá implantando en cada vez más regiones y, sin duda, llegará también al Gobierno de España". Massó fija como objetivo que "los españoles dejen de ser perjudicados a la hora de poder acceder a ayudas a la vivienda o a ayudas sociales" y, añade, "los ciudadanos de nuestra región ya son testigos de cómo la influencia de Vox en los gobiernos es clave para conseguirlos".