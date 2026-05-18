El PP aprueba en el Senado exigir a Sánchez que invierta en las carreteras de Castellón

Castellón ha sido este lunes protagonista en el seno de la comisión de Transportes celebrada en el Senado con motivo de la iniciativa aprobada por el PP para exigir al Gobierno de España inversión para las carreteras de la provincia, sin lograr el respaldo del PSOE “en una muestra más de castigo y condena para nuestra provincia”.

Los senadores del PPCS Jaume Llorens y Susana Marqués han sido los encargados de defender esta iniciativa: “Estamos aquí para exigir el cumplimiento de unas obligaciones básicas. No es un capricho. Solo que el Gobierno de España ejecute lo comprometido porque nos ha abandonado”, han apuntado.

"Pesa más el sanchismo"

Para Llorens, “cumplir las obligaciones sería algo normal si tuviéramos un Gobierno normal, pero no lo tenemos”. “Hoy se ha vuelto a demostrar que pesa más el sanchismo entre los socialistas que la defensa de su tierra. Porque el PSPV, ha tenido una oportunidad pero su senadora por Castellón ha preferido Sánchez a su provincia”, ha añadido.

Tras la explicación de la moción por parte de Llorens, Marqués ha sido la encargada de tomar la palabra en el turno de portavoces. “No es una visión catastrofista”, ha advertido la senadora a su homóloga por el PSPV. “Es una realidad”, ha declarado.

En su alocución, Marqués ha señalado que “lo que pedimos no es nada extraordinario, es responder con hechos y cumplir con la provincia de Castellón”. "Porque lo que necesitamos es menos propaganda y titulares, y más inversión, ejecución y cumplimiento del calendario previsto”, ha añadido

Sin embargo, “los hechos demuestran un patrón de inoperancia que es ejemplo de un Gobierno que ha olvidado hace mucho tiempo a la provincia de Castellón y contra este castigo nos rebelamos”, ha manifestado.

Las actuaciones pendientes

La iniciativa aprobada en el seno de la Comisión de Transportes exige la ejecución de la autovía del interior, la reactivación de las obras en la N-232 a su paso por Morella y la ejecución del paso inferior de esta carretera por Sant Jordi. Asimismo, reclaman el desvío de la N-340 a su paso por Les Alqueries, la entrada norte de esta vía a Benicàssim y el enlace sur a Torreblanca. Además, en el caso de la N-340 también reclaman eliminar el tramo negro comprendido entre los kilómetros 940,8 a 954,2.

Por último, urgen los accesos de la AP-7 a Benicàssim, Vila-real y Vinaròs, así como elaborar un plan específico para el interior de la provincia, “porque no queremos perder población, sino ganarla”. “Y toda esta batería de inversiones es a la que hoy el PSPV de Castellón ha preferido dar la espalda, negándose a apoyar nuestra iniciativa”, ha señalado Llorens.