El PP de Castellón reivindica en Madrid la "política útil" para "avanzar frente a los castigos del sanchismo"

El Partido Popular de Castellón (PPCS) ha acudido este lunes a Madrid, donde los populares han celebrado su junta directiva nacional, para defender la política útil que exige "menos sanchismo y más provincia".

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha defendido en la calle Génova, junto a la presidenta local de Castelló, Begoña Carrasco, "la política útil que está al servicio de los ciudadanos. Que escucha y resuelve, con soluciones eficaces que atienden los problemas reales que afectan a los castellonenses".

"Protección y recursos"

Para Barrachina, "somos un gobierno con propósito, que se esfuerza cada día para ser eficaz en su función y dar protección y recursos que mejoren la calidad de vida. Y ese buen hacer, que es la excelencia que mi provincia merece, guía nuestros pasos".

Una labor "que es aliada de la estabilidad política y económica, y es la que nos permite seguir avanzando frente a los castigos que el sanchismo nos impone". Barrachina, en este punto, reivindica "desde la prudencia pero también con la máxima contundencia, más cerámica, más carreteras, más infraestructuras y más servicios, los que hoy nos niega Sánchez porque nos infrafinancia con más de 250 millones de euros".

Carrasco y Barrachina, con Juanma Moreno, este lunes. / MEDITERRÁNEO

Barrachina se refiere además a la batalla económica "que el Gobierno de España trata de silenciar pero que el PP enarbola, porque sin dinero no hay recursos, y sin recursos no hay bienestar ni calidad de vida. Y mi provincia no es más que ninguna, pero tampoco menos. Por eso, por encima de siglas e ideologías, reclamamos menos sanchismo y más derechos, que son los que siembran prosperidad, desarrollo y oportunidades a una provincia que nos apasiona”.

"Salida del sanchismo"

Por su parte, Carrasco ha señalado que el resultado del PP en Andalucía "no hace más que confirmar el hundimiento del proyecto socialista, el de Pedro Sánchez. Y esta nueva victoria del PP en Andalucía abre la puerta de salida al sanchismo en España”.

Para la presidenta local del PP en la capital de la Plana, “la ciudadanía premia la buena gestión, que es la que está haciendo el PP allá donde gobierna, como es el caso de la ciudad de Castellón, y muestra su rechazo a la corrupción y el sectarismo representado por el PSOE de un Pedro Sánchez, que ya solo tiene como objetivo asegurarse unos días más como inquilino en la Moncloa”.