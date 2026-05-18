El PSPV-PSOE de Castellón propone ayudas para que pueblos pequeños habiliten viviendas de alquiler asequible

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón defenderá la creación de una nueva línea de ayudas económicas dirigida a los ayuntamientos de los municipios menos habitados de la provincia para impulsar viviendas de alquiler asequible en edificios de titularidad municipal.

La propuesta, según explican, nace de una demanda compartida por muchas localidades del interior, que alertan de las dificultades para afrontar el problema del acceso a la vivienda con los recursos limitados de los que disponen.

En representación del Grup Socialista, los diputados provinciales Rhamsés Ripollés y Ruth Sanz han visitado Ares del Maestrat para conocer de primera mano el proyecto impulsado por el consistorio en un edificio municipal que albergará tres apartamentos de alquiler asequible y la futura farmacia del municipio. Allí han constatado el esfuerzo del equipo de gobierno para dar respuesta a los principales desafíos a los que se enfrenta el municipio, como son ofrecer un lugar donde vivir, ampliar servicios y generar condiciones para que la gente pueda quedarse en el pueblo.

Actuaciones muy costosas

El alcalde del municipio, José Luis Marqués, ha destacado que es más necesario que nunca que la Diputación ponga en marcha un plan específico para este tipo de actuaciones, especialmente en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Según ha explicado, son inversiones muy costosas para municipios pequeños, que, como es el caso de Ares, tienen que recurrir a los planes provinciales o a los fondos eólicos para ejecutarlas, mientras siguen teniendo otras necesidades básicas que también reclaman recursos.

Ripollés ha asegurado que “el problema de la vivienda nos preocupa y nos ocupa” y ha avanzado que el PSPV-PSOE defenderá que la Diputación habilite nuevas ayudas dotadas “con recursos suficientes”, aprovechando los remanentes de la institución provincial. “La Diputación también debe implicarse, dentro de sus competencias, en una problemática que necesita que todas las administraciones pongan de su parte para garantizar un derecho constitucional”, ha afirmado.

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Por su parte, Sanz ha remarcado que la falta de vivienda está condicionando el futuro de los municipios del interior y, especialmente, las posibilidades de la gente joven de desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos. “Tenemos que trabajar para que la gente joven no tenga que buscar su futuro fuera porque no encuentra una vivienda digna allí donde ha nacido”, ha defendido.