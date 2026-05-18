El puerto de Castellón mantiene sus números al alza: las mercancías movidas en abril aumentan un 22%

El puerto de Castellón mantiene una sólida tendencia al alza en su actividad comercial al cierre de abril de este año. Así, registra un 22,4% de aumento en tráfico de mercancías en ese mes respecto del mismo periodo del año anterior y suma ya 6.465.819 toneladas movidas en el primer cuatrimestre del año.

En concreto, solo en abril PortCastelló logra un incremento del 22,3% respecto al mismo mes del año anterior. Un crecimiento que se refleja en todo tipo de tráficos. El aumento más significativo se constata en el tráfico de contenedores, un 80% más respecto al mismo mes del año anterior. Este dinamismo operativo reafirma la posición estratégica del puerto de Castellón como un nodo logístico clave para la competitividad y conectividad de su hinterland.

Fuerte impulso en contenedores y mercancías

A este sobresaliente avance del tráfico de contenedores le sigue el incremento del 56,8% en el volumen de mercancía general movilizada en contenedor. Además, crece la mercancía general un 58,3%. Los graneles sólidos aumentan un 29% y los graneles líquidos suman un nuevo mes en terreno positivo, con un repunte del 11% en comparación con abril de 2025.

Este incremento de la actividad comercial ha propiciado un aumento en el número de barcos mercantes que han realizado escalas en el puerto respecto al mismo cuatrimestre del año precedente, alcanzando un cómputo global de 466 buques en lo que va de ejercicio.

Balance del primer cuatrimestre

Estos datos de abril tienen su reflejo en el acumulado del año: PortCastelló incrementa un 8,8% sus tráficos en este primer cuatrimestre.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que "estas cifras constatan la confianza del tejido empresarial e industrial en nuestras instalaciones y refrendan la sólida conectividad de PortCastelló con los mercados internacionales estratégicos".

Confianza empresarial y competitividad

Ha añadido además que "el fuerte repunte en contenedores y el incremento en las escalas de buques demuestran que somos un nodo logístico altamente competitivo, ágil y preparado para seguir atrayendo nuevas líneas regulares".

Estructura del tráfico y principales destinos comerciales

En el análisis global acumulado durante el primer cuatrimestre del año, los graneles líquidos continúan ostentando la mayor participación en el puerto de Castellón y representan el 48,4% del tráfico total de mercancías del puerto. En segundo lugar se sitúan los graneles sólidos, que acumulan el 41% de la cuota del volumen general, mientras que la mercancía general ya supone el 10,6% del reparto por presentaciones.

Por tipología de producto, las principales mercancías movilizadas en los muelles de Castellón reflejan el soporte logístico que brinda el puerto a sectores industriales estratégicos como el refino y la producción cerámica. El petróleo crudo lidera las estadísticas de movimiento, seguido del feldespato, el fuelóleo, las gasolinas, el cemento y el caolín.

Turquía, Marruecos y Brasil, entre los principales socios

Los principales destinos geográficos con los que PortCastelló mantiene estrechas relaciones y alianzas comerciales en lo que va de año corresponden a Turquía, Marruecos, Brasil, Libia y Canadá.