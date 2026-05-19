Castellón lidera el crecimiento hotelero en la Comunitat: las reservas se disparan en mayo

El sector turístico de Castellón exhibe músculo. Los hoteles de la provincia lideran en mayo el crecimiento en toda la Comunitat Valenciana y mejoran notablemente los datos de ocupación respecto al mismo momento del 2025.

Así lo ha dado a conocer este martes la patronal hotelera Hosbec, que sitúa las plazas vendidas en la primera quincena en el 69,4%, lo que supone un repunte de cinco puntos en comparación con el ejercicio pasado, el auge más importante de toda la autonomía.

Si se miran las expectativas para lo que queda de mes son incluso mejores, puesto que la previsión, teniendo en cuenta las reservas ya realizadas a los establecimientos hoteleros, pasan porque se produzca un impulso de hasta nueve puntos.

Mercado británico

Más en detalle, el mercado británico resulta el más importante en la provincia para la llegada de visitantes internacionales, al igual que ocurre en todos los otros destinos de la Comunitat Valenciana. No obstante, en Castellón sigue imponiéndose el turista nacional.

Más allá, la Comunitat Valenciana sitúa su ocupación hotelera media total en la primera quincena en un 80,8%, lo que implica un crecimiento de 1,5 puntos respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, según la estadística de BigData Hosbec. Dentro de los valores destaca de la ciudad de València, que arroja el mejor registro, rozando el 88% de ocupación media en la quincena, seguido de Benidorm que supera el 83%.