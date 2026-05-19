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Pleno ordinario de mayo

La Diputación de Castellón se une en defensa de la citricultura y contra la demora en el carnet de conducir

La mayoría del ejecutivo provincial tumba las mociones de la oposición sobre educación y remanentes

Momento de la votación en el pleno, que aprobó el punto por unanimidad.

Momento de la votación en el pleno, que aprobó el punto por unanimidad. / JAVIER VILAR

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La Diputación de Castellón se ha unido, en el pleno ordinario de mayo celebrado este martes, para mostrar su defensa del sector citrícola de la provincia ante la presencia de plagas en las importaciones de terceros países, así como para reclamar más examinadores que permitan reducir las esperas para obtener el carnet de conducir.

Partido Popular, PSPV-PSOE, Compromís y Vox han sacado adelante por unanimidad una declaración institucional en la que se adhieren al requerimiento de la Asocia­ción Independiente de Agricultores de Nules (AIAN) ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que continúa abierta, y que denuncia la entrada incontrolada de plagas foráneas, los sobrecostes que estas generan y la falta de indemnizaciones por parte del Gobierno central. Además, instan a la Generalitat y al Ministerio a suscribir dicha petición.

Plan de choque

Misma unidad se ha mostrado a la hora de sacar adelante otra declaración institucional que insta a incrementar de manera urgente y permanente la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), además de poner en marcha un plan de choque para minimizar las esperas para superar las pruebas que otorgan el carnet de conducir, como ya recogió este diario.

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Sin embargo, fueron desestimadas con la mayoría del equipo de gobierno provincial las mociones de Compromís y del PSPV sobre la financiación educativa y la planificación eficiente del uso de los remanentes de tesorería, respectivamente. Compromís retiró además la moción que reclamaba apoyo a los municipios en el proceso de regularización administrativa aludiendo a la presentación de una enmienda de sustitución por el grupo popular.

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