La Diputación da luz verde al plan Impulsa que moverá 44,5 millones de euros en 500 actuaciones en Castellón

El pleno ordinario de mayo de la Diputación de Castellón, celebrado este martes, ha dado luz verde por unanimidad a la aprobación de forma provisional de las actuaciones y asignaciones del plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027, que moverá en global 44,5 millones de euros.

La estrategia provincial de obras y servicios contempla 500 actuaciones a lo largo de la provincia solicitadas por los ayuntamientos, la entidad local menor y las mancomunidades, así como los servicios propuestos. En global, la Diputación inyecta 32,5 millones de euros a la estrategia, aunque junto con la aportación de los ayuntamientos beneficiarios la inversión movilizada a través del plan supera dichos 44,5 millones.

El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha destacado que “la unanimidad en esta aprobación refleja ese trabajo bien hecho en un plan que suma más recursos, más libertad y menos burocracia". A su vez, ha ensalzado que el plan "buscaba impulsar la provincia, sus 135 municipios y la entidad local menor".

De hecho, Folgado ha hecho hincapié en que se trata de "un plan que los alcaldes han podido diseñar en libertad", además de que permite "destinar hasta un 40% a gasto corriente", que roza los 2 millones de euros en 2026. El vicepresidente también ha anunciado que avanzarán estos fondos a las localidades, al igual que se hizo con el plan de cooperación. "Empieza a caminar el plan Impulsa", ha concluido.

Servicios Sociales

Asimismo, también por unanimidad, el pleno ha aprobado las bases del servicio de promoción de la autonomía personal (SPAP), dirigidas a las localidades de menos de 10.000 habitantes y con una dotación global de 1,27 millones de euros para financiar esta prestación.

La aportación, según ha señalado la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, "financia recursos de atención diurna orientados a la prevención, a la recuperación de la autonomía y a la dinamización social, facilitando que las personas mayores puedan seguir en su entorno habitual, que es donde mejor están".

Torlà, durante su intervención, ha remarcado que "desde 2023, esta Diputación ha hecho un importante esfuerzo para reforzar y consolidar este servicio, incrementando la inversión en más de medio millón de euros", con la vista puesta en "llegar cada vez a más municipios y a más personas mayores".