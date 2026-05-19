Exportaciones de Castellón: la cerámica resiste en el primer mes de la guerra

Las exportaciones de cerámica de Castellón comenzaron el año con mal pie. Enero concluyó con una caída del 18,19% respecto al arranque de 2025. Una situación que se mantuvo en febrero, con un retroceso del 11,28%. Había expectación por conocer los resultados de marzo, que coincidió con el primer mes de la guerra en Oriente Medio. Un periodo en el que hubo un considerable incremento de los precios del gas natural, así como dificultades logísticas para comercializar en diferentes puntos del planeta, a raíz del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Pese a los malos augurios, la principal industria provincial ha resistido en estas primeras semanas de conflicto bélico, al comercializar por valor de 240,58 millones de euros, lo que supone un leve retroceso de apenas el 0,25%. Pese a ello, la suma del primer trimestre de 2025 arroja un descenso del 9,94%, con unas ventas de 799,55 millones de euros.

Marzo amortigua la caída

Más allá de la cerámica, el conjunto de exportaciones castellonenses también mostró una evolución positiva en marzo, con 822,65 millones de euros (+3,28%), mientras que el conjunto de los tres primeros meses del año alcanzó los 2.364,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,53%.

Hay una serie de claves que pueden explicar esta evolución. Si se pone el foco solo en el azulejo, el sector español podría haberse beneficiado del descalabro energético de la India. En ese país se produjo un desabastecimiento de gas natural, lo que interrumpió la actividad de numerosas plantas. Algo que podría haber aprovechado España.

El impulso de los combustibles

En cuanto a las exportaciones generales, el conjunto del primer trimestre revela que Castellón retrocedió sus ventas al extranjero en cerámica, cítricos (-3%) o fritas y esmaltes (-4,2%). Unos datos negativos que quedan compensados por un único apartado, el de los combustibles, que se disparan un 24,8%, hasta acumular 291 millones de euros. La salida de este tipo de productos desde la provincia está muy ligada a la actividad de la refinería, una instalación que está muy demandada en las últimas semanas ante la necesidad de disponer de gasóleo e incluso queroseno para la aviación.

El desglose de la cerámica por países de destino muestra que Francia se mantiene como principal cliente en marzo, con 36,6 millones de euros y un ligero aumento del 1,6%. Estados Unidos mantiene su retroceso, con 35,15 millones y una caída del 15%. La tercera posición, como de costumbre, es para el Reino Unido, rozando los 20 millones (+9,32%).

Francia resiste, EEUU cae

De los principales compradores del Tile of Spain hay países que muestran una evolución positiva, como Marruecos, Alemania, Portugal, Grecia o Polonia. En cambio, se detectan fuertes caídas en Oriente Medio, como Arabia Saudí, que pasa de 5,22 millones en marzo de 2025 a 1,23 un año más tarde.