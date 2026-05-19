Vivienda
Freno inmobiliario en Castellón: las ventas de obra nueva sufren una caída del 21% en el inicio de año
Las adquisiciones de inmuebles en global siguen al alza y la provincia supera las 3.700 en el primer trimestre
La venta de vivienda de obra nueva echa el freno en la provincia de Castellón. El primer trimestre del año deja un retroceso del 21% en las adquisiciones de inmuebles a estrenar en el territorio al contabilizarse 698 operaciones.
Así lo refleja la actualización de las transmisiones de derechos de la propiedad hasta marzo publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Más allá, el estudio señala que, en los tres primeros meses del 2026, se compraron 3.754 viviendas en suelo castellonense, un 2,6% más que el mismo periodo del año anterior, mostrando así un repunte generalizado a pesar del retroceso de la obra nueva.
Ocho de cada diez, de segunda mano
Y es que, el mayor tirón se concentra en las operaciones de vivienda usada, que crecieron un 10,24% en la provincia, hasta alcanzar las 3.056. Esto implica que, de los inmuebles adquiridos, ocho de cada diez fueron de segunda mano.
Mientras, la vivienda libre sigue imperando en el marcado, con 3.645 de las 3.754 adquisiciones, un 3,17% más. Los movimientos que vinculan a inmuebles protegidos siguen siendo muy residuales, con un total de 108 en tres meses, un 12,8% menos.
Esta evolución del mercado se produce en un momento en el que los precios siguen al alza, en especial los de la obra nueva, impactados por el encarecimiento de los materiales de construcción y la falta de mano de obra que sufre el sector.
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