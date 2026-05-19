El Hospital General de Castellón recibe a Jordi, un músico voluntario que ameniza la estancia a los pacientes

La oenegé Músicos por la salud ameniza la estancia de los pacientes del Hospital General de Castellón con sesiones de música en directo tras la firma del convenio de colaboración, enmarcado en el Plan de Humanización. Durante la mañana del martes, el músico Jordi ha acudido al Hospital de Día y a la Unidad de Diálisis.

Músicos por la Salud es una ONG que, desde el 2015 a través de la música en directo, humaniza hospitales y centros sociosanitarios