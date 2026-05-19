Juan Vicente Puchol renueva su mandato al frente de la Federación Taurina de Castellón
El colectivo taurino respalda el trabajo desarrollado en los últimos años
Jorge Casals
Juan Vicente Puchol continuará cuatro años más como presidente de la Federación Taurina de Castellón, una renovación que supone el respaldo del colectivo taurino provincial al trabajo desarrollado durante los últimos años al frente de la entidad.
Puchol se ha consolidado como una de las figuras más activas de la afición taurina castellonense, destacando por su dedicación constante en la promoción y defensa de la tauromaquia en la provincia. Bajo su presidencia, la Federación Taurina de Castellón ha reforzado su presencia cultural y social, impulsando iniciativas destinadas tanto a los aficionados veteranos como a las nuevas generaciones.
Intensa actividad cultural
Uno de los pilares de esta labor ha sido la edición de la revista EH TORO!, órgano oficial de la federación y publicación de referencia para la actualidad taurina castellonense. La revista recoge información sobre ferias, festejos, actividades culturales, entrevistas y reportajes relacionados con el mundo del toro, además de dar voz a peñas y asociaciones taurinas de la provincia.
La federación también mantiene una intensa actividad cultural mediante la organización de galas, viajes taurinos, conferencias y la entrega anual de premios que reconocen la trayectoria de aficionados, profesionales y entidades vinculadas a la fiesta. Entre esos galardones destaca el premio al alumno más aventajado de la Escuela Taurina de Castellón, un reconocimiento al esfuerzo y progresión de los jóvenes valores del toreo.
Implicación en la Escuela Taurina
Además de su labor federativa, Juan Vicente Puchol forma parte del Consell Plenari de la Escuela Taurina de Castellón como vicepresidente y representante provincial de las asociaciones taurinas. Su implicación con la Escuela Taurina refleja también su compromiso con la formación de nuevos aficionados y futuros profesionales, en una institución que desde 1997 trabaja en la enseñanza y promoción de la tauromaquia en la provincia.
La continuidad de Puchol al frente de la Federación Taurina de Castellón garantiza la estabilidad de una entidad clave dentro del tejido asociativo taurino provincial, que sigue apostando por la divulgación cultural, la defensa de las tradiciones y el apoyo a la cantera taurina castellonense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
- Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
- ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
- 30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes
- Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia
- Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube