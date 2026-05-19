Juan Vicente Puchol renueva su mandato al frente de la Federación Taurina de Castellón

Juan Vicente Puchol continuará cuatro años más como presidente de la Federación Taurina de Castellón, una renovación que supone el respaldo del colectivo taurino provincial al trabajo desarrollado durante los últimos años al frente de la entidad.

Puchol se ha consolidado como una de las figuras más activas de la afición taurina castellonense, destacando por su dedicación constante en la promoción y defensa de la tauromaquia en la provincia. Bajo su presidencia, la Federación Taurina de Castellón ha reforzado su presencia cultural y social, impulsando iniciativas destinadas tanto a los aficionados veteranos como a las nuevas generaciones.

Intensa actividad cultural

Uno de los pilares de esta labor ha sido la edición de la revista EH TORO!, órgano oficial de la federación y publicación de referencia para la actualidad taurina castellonense. La revista recoge información sobre ferias, festejos, actividades culturales, entrevistas y reportajes relacionados con el mundo del toro, además de dar voz a peñas y asociaciones taurinas de la provincia.

La federación también mantiene una intensa actividad cultural mediante la organización de galas, viajes taurinos, conferencias y la entrega anual de premios que reconocen la trayectoria de aficionados, profesionales y entidades vinculadas a la fiesta. Entre esos galardones destaca el premio al alumno más aventajado de la Escuela Taurina de Castellón, un reconocimiento al esfuerzo y progresión de los jóvenes valores del toreo.

Implicación en la Escuela Taurina

Además de su labor federativa, Juan Vicente Puchol forma parte del Consell Plenari de la Escuela Taurina de Castellón como vicepresidente y representante provincial de las asociaciones taurinas. Su implicación con la Escuela Taurina refleja también su compromiso con la formación de nuevos aficionados y futuros profesionales, en una institución que desde 1997 trabaja en la enseñanza y promoción de la tauromaquia en la provincia.

La continuidad de Puchol al frente de la Federación Taurina de Castellón garantiza la estabilidad de una entidad clave dentro del tejido asociativo taurino provincial, que sigue apostando por la divulgación cultural, la defensa de las tradiciones y el apoyo a la cantera taurina castellonense.