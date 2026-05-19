La letra pequeña del convenio de transportes de Castellón: estos son los perfiles que cobrarán nuevos pluses salariales

Es un colectivo que cuenta con unos 7.500 trabajadores en Castellón, y que además está muy vinculado a sectores tan representativos de la provincia como la cerámica o la naranja. Los empleados de las empresas del transporte de mercancías por carretera ya tienen encarrilado su nuevo convenio colectivo, con la firma del pacto entre la patronal ACTM y los sindicatos UGT y CCOO.

Tras varias reuniones se ha logrado un pacto que establece una mejora acumulada del 10% desde el 1 de enero de 2026 y hasta el final de 2028. El desglose de ese incremento salarial es del 4% para el presente año y un 3% para los dos siguientes. También se contempla un aumento acumulado de dietas del 8% para el trienio.

Acuerdo salarial para tres años

A pesar de la rúbrica entre las partes, hubo un momento en el que el acuerdo estuvo a punto de descarrilar. El representante de CCOO en la mesa negociadora, Víctor García, detalló que la patronal "lanzó su oferta final en la reunión del 27 de abril". Desde este sindicato "entendíamos que el mínimo tenía que ser de un 4% para cada uno de estos tres años, y el mismo incremento en las dietas". No obstante, "se trasladó la propuesta a los delegados sindicales de CCOO del sector, con un amplio debate, y finalmente la votación, con una mayoría ajustada, decidió aprobar el contenido del texto".

García mencionó que, pese a calificar la propuesta de los empresarios de "importante, pero insuficiente", propuso mejoras, de las que "conseguimos incrementar el plus de almacenamiento y logística, para gente que realiza operaciones en Amazon o DHL". Un complemento que pasa "de 100 a 135 euros, y que tendrá el carácter de no absorbible ni compensable, es decir, que si esos trabajadores perciben una mejora voluntaria, esa mejora voluntaria no podrá ser retraída".

Nuevos pluses y mejoras sociales

Otro plus que se incorpora es el de parada para los transportistas, "especialmente las grúas que realizan labores de mantenimiento en las paradas de las petroquímicas en la provincia de Castellón, como bp y UBE". La mejora se ha tasado en 40 euros entre semana, y 70 euros el fin de semana.

A todo ello se une la inclusión de todas las materias ADR, o la mejora del complemento por incapacidad laboral por accidente de trabajo. Por parte de UGT, que es la organización con mayoría de representantes en el sector, hacen referencia a los beneficios obtenidos "tras numerosas reuniones" desplegadas en los últimos meses, y destacan que el plus de grúa por paradas en las plantas petroquímicas "no figuraba en el preacuerdo y se negoció después".

Entrada en vigor con efectos retroactivos

En cuanto a la entrada en vigor del convenio, será a partir de la publicación oficial del texto, una vez revisado por parte de la autoridad competente. Aunque esta vigencia se retrase unos meses, las mejoras se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 con carácter retroactivo.

Ahora solo queda pendiente el convenio del metal en la provincia, que también se lleva negociando desde hace meses. Por ahora, la entente es escasa: los sindicatos han anunciado una concentración el 3 de junio, al acusar a la parte empresarial de inmovilismo.