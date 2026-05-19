PortCastelló recibe a una delegación de líderes globales del mercado del circón.

PortCastelló ha recibido este martes la visita de una delegación de algunos de los principales líderes globales de la cadena de suministro del circón en el marco de la Conferencia Anual de la Zircon Industry Association (ZIA), que se celebra en Valencia los días 20 y 21 de mayo, y que cuenta con una ponencia del presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, en la que hará una radiografía del puerto que lo sitúa como uno de los nodos logísticos más dinámicos de Europa.

Según las últimas estadísticas, PortCastelló crece hoy en tráfico de mercancías 31 veces más que la media del sistema portuario español, consolidándose como el noveno puerto en volumen de tráfico total de los 46 que integran la red estatal.

Durante el encuentro, liderado por el director del puerto de Castellón Manuel J. García, los más de una docena integrantes de la comitiva han realizado una visita a las instalaciones portuarias en catamarán para conocer de primera mano la actividad, la capacidad operativa, la eficiencia y el funcionamiento del recinto portuario. El puerto aplica actualmente una bonificación del 40% en la Tasa de la Mercancía para el tráfico de azulejos, baldosas y productos cerámicos, el mismo porcentaje que se destina a incentivar la importación de materias primas como feldespatos, arcillas y arenas minerales.

Cade destacar, que PortCastelló es la puerta de entrada de materias primas fundamentales como arcillas, feldespatos y arenas minerales, además de un volumen crítico de circón para la fabricación de esmaltes y pavimentos.

Uno de los puntos clave que expondrá este miércoles el presidente Rubén Ibáñez en el foro ZIA que tendrá lugar en el Hotel Las Arenas es la comparativa de costes y competitividad. El responsable de PortCastelló defenderá que la eficiencia de Castellón no solo es operativa, gracias a la polivalencia de sus terminales, sino también económica a través de la política de incentivos impulsada por la Autoridad Portuaria.

Además de la visita al puerto de Castellón, el programa de las jornadas contempla también para hoy visitas a Porcelanosa, al ITC y al Estadio de la Cerámica.

Zircon Industry Association

La Asociación de la Industria del Zirconio es la asociación de los principales productores y consumidores de zirconio del mundo, que en conjunto representan aproximadamente el 80% de la producción mundial anual de zirconio y zirconia. Es una entidad comercial sin fines de lucro que trabaja en nombre de sus miembros para desarrollar y promover el zirconio, la zirconia y las sustancias derivadas, defendiendo los beneficios de su amplia aplicación en el mundo actual.

La organización agrupa a los principales productores y consumidores mundiales del sector, los cuales representan aproximadamente el 80% de la producción y el consumo anual de estos materiales.

Asimismo, promueve el uso y las aplicaciones del circonio y sus derivados, fomentando al mismo tiempo que la industria opere con altos estándares de sostenibilidad, responsabilidad social y gobierno corporativo (ESG), brinda asistencia técnica a sus miembros, apoya la investigación científica sobre el ciclo de vida de los materiales y su impacto ambiental para facilitar el cumplimiento normativo.