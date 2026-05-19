Sanitat realizará 500.000 invitaciones anuales para participar en el cribado del cáncer de mama

El nuevo sistema de cribado del cáncer de mama en la Comunitat Valenciana permitirá enviar 500.000 invitaciones al año para participar en el programa y poder realizar 450.000 mamografías anuales, con el objetivo de poder detectar de forma precoz entre 2.000 y 2.500 tumores al año. Así lo ha expuesto este martes en la comisión de Sanitat en les Corts, el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso.

Por su parte, la oposición ha mostrado su preocupación por la desigualdad territorial, por considerar que no puede haber una sanidad de primera y una de segunda en función del departamento de salud donde se viva así como la trazabilidad y lectura de las mamografías. "Queremos saber dónde están realizando esas lecturas, si en la pública o en la privada porque, después del escándalo de los falsos especialistas en la privada la ciudadanía tiene suficientes motivos para desconfiar", ha señalado la portavoz socialista, Yaissel Sánchez Orta, quien ha criticado que "se estén externalizando las lecturas mamográficas en 17 de los 24 departamentos de salud. Asimismo, ha resaltado que la memoria de gestión de 2024 "dejó fuera a 90.000 mujeres con la consiguiente pérdida de confianza en el programa".

Avances

En concreto, Valdivieso ha destacado los datos del primer cuatrimestre de 2026, que reflejan que se están enviando más de 3.500 invitaciones diarias, frente a las 1.800 del mismo periodo del 2022, y se ha convocado a 239.000 mujeres frente a las 127.000 mil de entonces. Además, se están realizando más de 2.300 pruebas diagnósticas al día, casi el doble que en 2022, ya que la media fue de 1.200 diarias. Este ritmo ha permitido realizar el cribado a 185.000 mujeres durante este primer cuatrimestre, cien mil más que en el mismo periodo de 2022.

Según Sanitat, se ha recuperado el ritmo adecuado en la velocidad de las rondas bienales, con una duración media de 12,83 meses, y llevan invitadas a más del 59% de las mujeres incluidas, lo que garantiza que la población diana vuelva a ser citada estrictamente cada 24 meses, según marcan los estándares europeos.

Asimismo el tiempo medio de acceso al tratamiento tras la detección de un caso se ha recortado drásticamente desde las 12,9 semanas, hasta las 8,14 semanas, de este cuatrimestre, situándose entre los niveles óptimos internacionales.

Según Sanitat, la proyección para el cierre del ejercicio 2026 sitúa a la Comunitat Valenciana plenamente alineada con los parámetros europeos de excelencia, alcanzando una cobertura de invitación de entre el 90% y el 95%, y una participación efectiva al cribado superior al 70-75%.

El objetivo de Sanitat es "lograr que más del 70% de estos tumores se detecten en estadios iniciales (0 o I) y no por debajo del 45% como ocurría en la anterior legislatura", ha recalcado.

Equipos obsoletos

El secretario autonómico de Sanitat ha explicado que la transformación del sistema de cribado era inaplazable, porque el programa presentaba una insuficiente dotación de recursos humanos estructural, agravada cuando se amplió de forma progresiva de los grupos etarios, y unos equipos obsoletos. En conceto, ha señalado que para sostener un programa con ampliación etaria dirigido a una población diana de cerca de un millón de mujeres con rondas bienales, doble lectura radiológica requiere 44 equipos de trabajo, 24 mamógrafos funcionando a doble turno, 84 técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, 44 administrativos y alrededor de 64 radiólogos. Sin embargo, la estructura ordinaria disponible cuando se decidió ampliar el programa era de 31 equipos de trabajo, algunos incompletos , 24 mamógrafos, gran parte obsoletos o estropeados, 67 técnicos superiores para el diagnóstico y 20 radiólogos.

Insuficiencia de recursos

Las limitaciones eran incompatibles con la consecución de los estándares europeos. Fruto de esta situación, el sistema era altamente dependiente de la labor extraordinaria y voluntaria de los profesionales para poder sostener el programa, ya que en el 21/22 una parte relevante del funcionamiento del programa dependía de los programas específicos de productividad y actividad extraordinaria pensados para situaciones coyunturales. En el ámbito radiológico prácticamente todas las segundas lecturas se realizaban mediante módulos extraordinarios y todas las primeras lecturas en las 14 unidades que no disponían de radiólogo estructural o mantenían plazas sin posibilidad de cobertura. Lo mismo pasaba en el resto de categorías, hasta 11 unidades dependían de la actividad extraordinaria en horario de tarde por no disponer de estructura ordinaria suficiente y departamentos como Requena o Vinaròs dependían prácticamente de estos programas específicos para poder desarrollar su funcionamiento.

Medidas

ara lograr estos objetivos, la Conselleria de Sanitat ha ejecutado durante la actual legislatura una batería de actuaciones de urgencia. Así, ha señalado que se han sustituido cerca del 60% de los mamógrafos, que estaban obsoletos, con la compra de 10 nuevos equipos de última generación y la renovación de la unidad de Burjassot, con una inversión cercana a los 3 millones de euros. A ello hay que sumar la implantación de un plan de mantenimiento preventivo dotado con 240.000 euros anuales, algo de lo que se carecía.

Se ha reforzado el personal con la incorporación de 34 Técnicos Superiores en Imagen Médica para el diagnóstico. De esta manera se ha aumentado el número de agendas activas de 31 a 47, lo que está permitiendo mejorar la cobertura y reducir progresivamente las demoras.

Se ha llevado a cabo la integración definitiva de las unidades de cribado en los servicios de radiología hospitalarios. Además, con la integración de las imágenes radiológicas del programa de cribado en el Anillo de Imagen Médica de la Comunitat Valenciana, se ha constituido una red diagnóstica inteligente, que permite compartir y redistribuir el trabajo diagnóstico por todo el territorio.

Inteligencia Artificial supervisada

Por otra parte, ha resaltado "la gran novedad" del despliegue de la inteligencia artificial (IA), que "procesa las imágenes en tiempo real y prioriza inmediatamente los casos sospechosos de riesgo, que representan el 10% del total".

Al respecto, ha matizado que este modelo "no sustituye la labor del médico, ya que todas las mamografías cuentan con supervisión humana, lo que se consigue es optimizar la labor de los profesionales concentrando su esfuerzo en los casos de riesgo". De hecho, la concordancia entre el radiólogo y la IA en casos de bajo riesgo supera ya el 93%, permitiendo que el 78% de las dobles lecturas obligatorias se realicen de forma mixta entre un profesional y la IA. Asimismo, la Conselleria de Sanitat está implementando el nuevo sistema de información unificado, denominado 'Proyecto Criba T', con una inversión de 3 millones.

Escasez de radiólogos

Aun así reconoce que la disponibilidad de radiólogos continúa siendo uno de los factores limitantes con imposibilidad de cubrir 3 de las 20 plazas disponibles, lo que obliga a recurrir a programas de actividad extraordinaria y de forma puntual, recurrir al apoyo externo para determinadas cargas de lectura con programas de control de calidad.

Reivindicaciones

Desde Vox la diputada Ana Vega ha destacado la importancia de dar confianza a las mujeres para animarlas a la participación del programa, pero ha cuestionado si se está cumpliendo el plazo de comunicación de 30 días tras pasar el cribado, porque hemos visto algunas comunicaciones de algunas áreas de salud diciendo que no puede cumplirse por falta de medios en algunos centros. Ha señalado que el Botànic habría dejado 200.000 mujeres fuera de los cribados en su época.