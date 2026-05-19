Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga educativaIncendio AlmassoraFinal de Marie ClaireLas PlanasPrograma fiestas Vila-real hoyColas en LidlTráfico endurece la ITV
instagramlinkedin

Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

  • Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Nules (km 448-450): Obras, sentido decreciente, Tráfico lento.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 995-997): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido.

N-340a

  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
  • Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.
  • La Pobla Tornesa (km 0-10)Obras, sentido creciente, Carril cortado por obras.

CV-188

  • L'Alcora (km 2)Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
  • Onda (km 2)Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.

Provincia de Valencia

La hora punta de este martes, 19 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que ha obligado a cortar el carril izquierdo. Este incidente está generando importantes retenciones en dirección Alicante, a lo que se suma la presencia de varios vehículos detenidos en el punto kilométrico 10.3 de esta misma vía.

Noticias relacionadas

La situación es especialmente crítica también en la A-3 y la V-30, donde el tráfico lento y la congestión afectan a prácticamente todos los carriles en los puntos clave de conexión con el área metropolitana. Informa: Redacción Levante

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  2. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  3. Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
  4. Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
  5. ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
  6. 30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes
  7. Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia
  8. Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube

Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras

Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Freno inmobiliario en Castellón: las ventas de obra nueva sufren una caída del 21% en el inicio de año

Freno inmobiliario en Castellón: las ventas de obra nueva sufren una caída del 21% en el inicio de año

El amargo final de Marie Claire: de símbolo industrial a toneladas de chatarra

El amargo final de Marie Claire: de símbolo industrial a toneladas de chatarra

Agua de Benassal, un referente dentro del canal gurmet y en la restauración

Agua de Benassal, un referente dentro del canal gurmet y en la restauración

La negociación avanza pero la huelga educativa afronta este martes su séptima jornada

La negociación avanza pero la huelga educativa afronta este martes su séptima jornada

El PP aprueba en el Senado exigir a Sánchez que invierta en las carreteras de Castellón

El PP aprueba en el Senado exigir a Sánchez que invierta en las carreteras de Castellón

La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el sector vitivinícola

Tracking Pixel Contents