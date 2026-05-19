Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:
Incidencias activas por carretera en Castellón
AP-7
- Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
- Nules (km 448-450): Obras, sentido decreciente, Tráfico lento.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 995-997): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido.
N-340a
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
- Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-15
- Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.
- La Pobla Tornesa (km 0-10): Obras, sentido creciente, Carril cortado por obras.
CV-188
- L'Alcora (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
- Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.
Provincia de Valencia
La hora punta de este martes, 19 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que ha obligado a cortar el carril izquierdo. Este incidente está generando importantes retenciones en dirección Alicante, a lo que se suma la presencia de varios vehículos detenidos en el punto kilométrico 10.3 de esta misma vía.
La situación es especialmente crítica también en la A-3 y la V-30, donde el tráfico lento y la congestión afectan a prácticamente todos los carriles en los puntos clave de conexión con el área metropolitana. Informa: Redacción Levante
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