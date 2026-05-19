Tráfico hoy en Castellón: Circulación lenta y carriles cortados por obras

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

Orpesa (km 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Nules (km 448-450): Obras, sentido decreciente, Tráfico lento.

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 995-997): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido.

N-340a

Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Ares del Maestrat (km 59-62) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido.

: Obras, sentido Carril único doble sentido. La Pobla Tornesa (km 0-10): Obras, sentido creciente, Carril cortado por obras.

CV-188

L'Alcora (km 2) : Obras, sentido creciente . Arcén derecho cortado por obras.

: Obras, sentido . Arcén derecho cortado por obras. Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.

Provincia de Valencia

La hora punta de este martes, 19 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora un accidente en la V-31, a la altura de Sedaví, que ha obligado a cortar el carril izquierdo. Este incidente está generando importantes retenciones en dirección Alicante, a lo que se suma la presencia de varios vehículos detenidos en el punto kilométrico 10.3 de esta misma vía.

Noticias relacionadas

La situación es especialmente crítica también en la A-3 y la V-30, donde el tráfico lento y la congestión afectan a prácticamente todos los carriles en los puntos clave de conexión con el área metropolitana. Informa: Redacción Levante